La tarta francesa que nunca falla: ¿Cómo hacer quiche de cebolla y queso?

El quiche de cebolla y queso es una tarta salada de origen francés que se destaca por su combinación simple pero muy sabrosa. Su relleno mezcla la verdura cocida hasta quedar suave con lácteos fundidos, logrando una textura cremosa que contrasta con una base crocante.

Es una receta muy versátil que funciona tanto como plato principal, para una cena liviana o incluso para una picada. Se puede servir caliente o a temperatura ambiente, lo que la vuelve una opción práctica para resolver comidas del día a día con pocos ingredientes y buen resultado.

Cómo preparar el quiche de cebolla y queso y lograr una textura bien cremosa

Cómo preparar el quiche de cebolla y queso y lograr una textura bien cremosa

La preparación no requiere técnicas complicadas, pero sí algunos cuidados clave para que el resultado quede en su punto justo. El secreto está en cocinar bien la base de la verdura antes de incorporarla al relleno, así se concentra el sabor y se evita el exceso de líquido.

Ingredientes:

1 tapa de masa para tarta (o masa casera)

3 a 4 cebollas grandes

3 huevos

200 ml de crema de leche

150 a 200 gramos de queso (cremoso, pategrás o el que tengas)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Aceite o un poco de manteca para cocinar la cebolla





Paso a paso

Cortá las cebollas en pluma (tiritas finas) y cocinalas en una sartén con un chorrito de aceite o manteca a fuego bajo, hasta que queden bien blandas y apenas doradas. Esto es clave para que no queden fuertes y aporten dulzor. En un bowl, batí los huevos con la crema de leche, agregá sal, pimienta y un toque de nuez moscada si te gusta. Sumá el queso cortado en cubitos o rallado. Incorporá la cebolla ya cocida a la mezcla y uní todo bien. Forrá un molde con la masa y pinchala un poco con un tenedor. Si querés, podés darle una precocción de 5 a 10 minutos en horno medio para que quede más crocante abajo. Volcá el relleno sobre la masa y llevá al horno a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorado arriba. Dejá reposar unos minutos antes de cortar para que tome mejor consistencia y no se desarme.

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