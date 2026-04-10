Cómo prepara la "tartiflette", la bomba de queso y panceta que rinde varias porciones

La tartiflette aterrizó en las cocinas argentinas para quedarse como la reina de las noches de frío. Este gratinado potente, que mezcla papas, panceta, cebolla y una montaña de queso fundido, es la solución perfecta cuando el presupuesto no alcanza para la carnicería.

Este manjar no requiere de técnicas complicadas ni de herramientas profesionales. El secreto de su éxito en los barrios es su capacidad para transformar elementos económicos en una cena de categoría. En menos de una hora, podés tener en la mesa una fuente burbujeante que abriga el alma y te hace olvidar de la temperatura exterior.

El secreto de los Alpes llega al barrio

Esta delicia nació en la región de Saboya, en los Alpes franceses, una zona donde la nieve no da tregua y el cuerpo pide calorías. Su nombre proviene de "tartiflâ", que en el dialecto de esa región significa simplemente papa. Sin embargo, la historia detrás de este plato tiene un origen curioso que pocos conocen y que se relaciona con el marketing de los años 80.

Aunque parece una receta milenaria, la tartiflette la popularizaron los productores de queso para sacarse el stock de encima. El invento fue un éxito total en Europa y hoy es el plato más buscado en el mundo cuando el termómetro baja de los diez grados. Es, básicamente, el pastel de papas de los franceses, pero con un toque de queso que enamora a cualquier argentino.

La solución perfecta cuando el presupuesto no alcanza para la carnicería.

Qué necesitás para llenar la fuente con poca plata

Para alimentar a cuatro personas con hambre de montaña, buscá estos elementos en el almacén amigo:

1 kg de papas comunes (buscá las que estén firmes).

500 g de queso cremoso o Brie (la versión nacional del Reblochon).

200 g de panceta ahumada cortada en tiras o cubos.

2 cebollas blancas grandes .

1 diente de ajo fresco.

150 ml de vino blanco seco (podés usar el más barato).

200 ml de crema de leche .

Condimentos: sal, pimienta negra y nuez moscada.

Paso a paso para que salga perfecta

El proceso es directo y el resultado es un espectáculo de sabor. Seguí estos pasos al pie de la letra para que el queso gratine como en los mejores restaurantes:

Lavá las papas y hervilas con piel en agua con sal durante 20 minutos. Deben quedar tiernas pero firmes para que no se desarmen después. Pelá las papas una vez que estén tibias y cortalas en rodajas de un centímetro de espesor. Cortá las cebollas en tiras finas y cocinalas en una sartén con un chorrito de aceite hasta que estén transparentes. Agregá la panceta a la sartén y dejá que suelte su grasa hasta que esté bien crujiente. Tirale el vino blanco para levantar todo el sabor del fondo y esperá dos minutos a que evapore el alcohol. Frotá una fuente para horno con el diente de ajo partido al medio para dar aroma. Acomodá una capa de papas, poné encima la mitad de la mezcla de cebolla y panceta, y repetí hasta terminar los ingredientes. Bañá todo con la crema de leche para que se meta bien entre los huecos de las papas. Cortá el queso al medio y ponelo arriba de todo con la cáscara (o la parte externa) hacia arriba. Mandá al horno a 200°C por 25 minutos hasta que el queso explote de dorado y burbujas.

Esta delicia nació en la región de Saboya, en los Alpes franceses.

El queso: cómo reemplazar el Reblochon en Argentina

El alma de este plato en Francia es el queso Reblochon, un producto de leche cruda que se derrite de maravilla. Como en nuestro país es difícil de conseguir o su precio te deja temblando, existen alternativas nacionales que cumplen la misma función de crear esa capa elástica y sabrosa que todos buscamos.

Un buen Brie o un Camembert de producción local son las mejores opciones para mantener la esencia original. Si el bolsillo viene muy castigado por la inflación, podés usar un queso cremoso o cuartirolo de buena calidad mezclado con un poco de queso rallado fuerte. Lo importante es que sea un producto que funda bien para que, al mezclarse con la panceta, forme una salsa natural.

Variantes y consejos para no desperdiciar nada

Si la panceta está fuera de tu presupuesto o preferís no comer carne, podés hacer la versión vegetariana usando champiñones salteados. Los hongos aportan ese sabor terroso que combina bárbaro con la papa y la crema. Otra opción es usar los restos de pollo que te quedaron de otra comida, desmenuzados y bien condimentados.

Para que la tartiflette te quede de diez, no escatimes con la cebolla porque es la verdadera base del sabor. El secreto es el sofrito lento en la sartén. Servila bien caliente, directo de la fuente, y preparate porque rinde tanto que te va a sobrar para el almuerzo del día siguiente. Recordá que este plato se banca bien el freezer, así que podés cocinar de más y salvar otra cena de la semana en pocos minutos.