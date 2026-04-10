Receta de pancakes saludables de avena y banana: ideales para acompañar tus desayunos o meriendas

Los pancakes son una de las alternativas más elegidas para desayunos y meriendas, especialmente por su versatilidad y facilidad de preparación.

En su versión tradicional suelen llevar harina refinada y azúcar, pero existen opciones más saludables que permiten disfrutar de este clásico sin resignar sabor.

En este caso, la receta de pancakes de avena y banana es ideal para quienes buscan incorporar ingredientes más naturales en su alimentación.

La combinación de estos dos ingredientes no solo aporta dulzor de manera natural, sino también fibra, energía y una buena dosis de saciedad.

Receta para preparar pancakes saludables de avena y banana

Ingredientes:

1 banana madura.

1 huevo.

1/2 taza de avena (instantánea o previamente procesada).

1/2 cucharadita de polvo de hornear.

Un chorrito de esencia de vainilla (opcional).

Canela a gusto.

Una de las ventajas de esta receta es que con pocos ingredientes se pueden obtener varias unidades, ideales para disfrutar durante el desayuno o la merienda.

Preparación:

Para comenzar, colocar la banana en un bol y aplastarla hasta obtener un puré sin grumos. Este ingrediente será la base de la receta y aportará dulzor natural. Luego, sumar el huevo e integrar bien ambos ingredientes hasta lograr una mezcla uniforme. A continuación, incorporar la avena junto con el polvo de hornear, la esencia de vainilla y la canela. Mezclar todos los elementos hasta conseguir una preparación homogénea, sin partes secas ni líquidas separadas. Una vez lista la mezcla, calentar una sartén antiadherente a fuego medio con apenas unas gotas de aceite o rocío vegetal. Verter pequeñas porciones de la preparación para formar los pancakes. Cocinar durante unos minutos hasta que comiencen a aparecer burbujas en la superficie. En ese momento, dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado hasta que estén dorados. Retirar y servir calientes.

Tips y opciones para mejorar la receta

Una de las ventajas de estos pancakes es que permiten múltiples variaciones según los gustos y necesidades de cada persona. Por ejemplo, se pueden sumar semillas como chía o lino para aumentar el aporte nutricional, o agregar chips de chocolate amargo para darles un sabor más intenso.

En cuanto a los acompañamientos, las frutas frescas son una excelente opción. Frutillas, arándanos o rodajas de banana potencian el sabor y aportan frescura. También se pueden combinar con yogur natural o un poco de mantequilla de maní.

Para quienes buscan una textura más aireada, procesar la avena previamente ayuda a lograr una mezcla más fina y uniforme. Además, es importante mantener el fuego medio para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.