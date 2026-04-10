Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 10 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMOS

Receta de pancakes saludables de avena y banana: ideales para acompañar tus desayunos o meriendas

Esta receta es un opción simple, nutritiva y rápida para sumar a la rutina diaria y con ingredientes fáciles de conseguir.

LBarrios

Los pancakes son una de las alternativas más elegidas para desayunos y meriendas, especialmente por su versatilidad y facilidad de preparación.

En su versión tradicional suelen llevar harina refinada y azúcar, pero existen opciones más saludables que permiten disfrutar de este clásico sin resignar sabor.

En este caso, la receta de pancakes de avena y banana es ideal para quienes buscan incorporar ingredientes más naturales en su alimentación. 

La combinación de estos dos ingredientes no solo aporta dulzor de manera natural, sino también fibra, energía y una buena dosis de saciedad.

Receta para preparar pancakes saludables de avena y banana

Ingredientes:

  • 1 banana madura.
  • 1 huevo.
  • 1/2 taza de avena (instantánea o previamente procesada).
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  • Un chorrito de esencia de vainilla (opcional).
  • Canela a gusto.

Una de las ventajas de esta receta es que con pocos ingredientes se pueden obtener varias unidades, ideales para disfrutar durante el desayuno o la merienda.
Una de las ventajas de esta receta es que con pocos ingredientes se pueden obtener varias unidades, ideales para disfrutar durante el desayuno o la merienda.

Preparación:

  1. Para comenzar, colocar la banana en un bol y aplastarla hasta obtener un puré sin grumos. Este ingrediente será la base de la receta y aportará dulzor natural.
  2. Luego, sumar el huevo e integrar bien ambos ingredientes hasta lograr una mezcla uniforme. A continuación, incorporar la avena junto con el polvo de hornear, la esencia de vainilla y la canela.
  3. Mezclar todos los elementos hasta conseguir una preparación homogénea, sin partes secas ni líquidas separadas.
  4. Una vez lista la mezcla, calentar una sartén antiadherente a fuego medio con apenas unas gotas de aceite o rocío vegetal. Verter pequeñas porciones de la preparación para formar los pancakes.
  5. Cocinar durante unos minutos hasta que comiencen a aparecer burbujas en la superficie. En ese momento, dar vuelta con cuidado y cocinar del otro lado hasta que estén dorados. Retirar y servir calientes.

Tips y opciones para mejorar la receta

Una de las ventajas de estos pancakes es que permiten múltiples variaciones según los gustos y necesidades de cada persona. Por ejemplo, se pueden sumar semillas como chía o lino para aumentar el aporte nutricional, o agregar chips de chocolate amargo para darles un sabor más intenso.

En cuanto a los acompañamientos, las frutas frescas son una excelente opción. Frutillas, arándanos o rodajas de banana potencian el sabor y aportan frescura. También se pueden combinar con yogur natural o un poco de mantequilla de maní.

Para quienes buscan una textura más aireada, procesar la avena previamente ayuda a lograr una mezcla más fina y uniforme. Además, es importante mantener el fuego medio para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Receta