Ñoquis proteicos: la versión saludable y deliciosa para celebrar este 29

Mantener una alimentación equilibrada es fundamental para cuidar la salud, obtener energía y mejorar el bienestar general. De hecho, incorporar recetas nutritivas permite disfrutar comidas deliciosas sin dejar de lado proteínas, fibras y vitaminas esenciales para el organismo.

Dentro de las opciones menos conocidas aparecen los ñoquis proteicos, una alternativa saludable y respetuosa del plato tradicional, ya que conserva toda la cremosidad y el sabor característico.

Gracias a ingredientes con mayor aporte nutricional, esta preparación se volvió una de las favoritas para quienes buscan comer rico y más equilibrado.

Los mejores ñoquis proteicos para el 29 de mayo: fáciles, ricos y saludables

Ingredientes

500 gramos de papa: aporta carbohidratos complejos, energía y potasio.

200 gramos de ricota magra: suma proteínas, calcio y una textura cremosa.

1 huevo: aporta proteínas de alta calidad y ayuda a unir la masa.

100 gramos de harina de avena: brinda fibra, saciedad y más nutrientes que la harina tradicional.

50 gramos de queso rallado: suma sabor intenso y proteínas.

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto: potencian el sabor de la preparación.

La combinación de ricota, avena y huevo permite obtener una versión más nutritiva y equilibrada.

Paso a paso de la preparación

Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Este truco ayuda a que absorban menos agua y la masa quede más firme. Pelarlas y hacer un puré mientras todavía están calientes. Dejar enfriar algunos minutos antes de mezclar el resto de los ingredientes. Incorporar la ricota, el huevo, el queso rallado y los condimentos. Mezclar bien hasta lograr una preparación homogénea. Agregar poco a poco la harina de avena hasta formar una masa suave y apenas húmeda. Es importante no excederse para evitar que los ñoquis queden pesados. Formar tiras largas sobre una superficie enharinada y cortar pequeños cubos del mismo tamaño. Si se desea, pasarlos suavemente por un tenedor para darles la forma clásica y lograr que absorban mejor la salsa. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal. Cuando los ñoquis suban a la superficie, retirarlos inmediatamente con espumadera.

El secreto está en lograr una masa suave y cocinar los ñoquis apenas suben a la superficie.



Consejos de la abuela para unos ricos ñoquis proteicos