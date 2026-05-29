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Viernes, 29 de mayo de 2026

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Ñoquis proteicos: la versión saludable y deliciosa para celebrar este 29

Con ingredientes nutritivos y una preparación simple, esta versión saludable permite disfrutar una de las comidas más tradicionales sin resignar sabor ni textura.

MBurczynsky
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Mantener una alimentación equilibrada es fundamental para cuidar la salud, obtener energía y mejorar el bienestar general. De hecho, incorporar recetas nutritivas permite disfrutar comidas deliciosas sin dejar de lado proteínas, fibras y vitaminas esenciales para el organismo.

Dentro de las opciones menos conocidas aparecen los ñoquis proteicos, una alternativa saludable y respetuosa del plato tradicional, ya que conserva toda la cremosidad y el sabor característico. 

Gracias a ingredientes con mayor aporte nutricional, esta preparación se volvió una de las favoritas para quienes buscan comer rico y más equilibrado.

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Los mejores ñoquis proteicos para el 29 de mayo: fáciles, ricos y saludables

Ingredientes

  • 500 gramos de papa: aporta carbohidratos complejos, energía y potasio.
  • 200 gramos de ricota magra: suma proteínas, calcio y una textura cremosa.
  • 1 huevo: aporta proteínas de alta calidad y ayuda a unir la masa.
  • 100 gramos de harina de avena: brinda fibra, saciedad y más nutrientes que la harina tradicional.
  • 50 gramos de queso rallado: suma sabor intenso y proteínas.
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto: potencian el sabor de la preparación.

La combinación de ricota, avena y huevo permite obtener una versión más nutritiva y equilibrada.

La combinación de ricota, avena y huevo permite obtener una versión más nutritiva y equilibrada.

Paso a paso de la preparación   

  1. Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Este truco ayuda a que absorban menos agua y la masa quede más firme.
  2. Pelarlas y hacer un puré mientras todavía están calientes. Dejar enfriar algunos minutos antes de mezclar el resto de los ingredientes.
  3. Incorporar la ricota, el huevo, el queso rallado y los condimentos. Mezclar bien hasta lograr una preparación homogénea.
  4. Agregar poco a poco la harina de avena hasta formar una masa suave y apenas húmeda. Es importante no excederse para evitar que los ñoquis queden pesados.
  5. Formar tiras largas sobre una superficie enharinada y cortar pequeños cubos del mismo tamaño.
  6. Si se desea, pasarlos suavemente por un tenedor para darles la forma clásica y lograr que absorban mejor la salsa.
  7. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal. Cuando los ñoquis suban a la superficie, retirarlos inmediatamente con espumadera.

El secreto está en lograr una masa suave y cocinar los ñoquis apenas suben a la superficie.

El secreto está en lograr una masa suave y cocinar los ñoquis apenas suben a la superficie.


Consejos de la abuela para unos ricos ñoquis proteicos 

  • Nunca amasar demasiado la mezcla para mantener una textura suave y liviana.
  • Cocinar las papas con cáscara evita que absorban exceso de agua.
  • Agregar la harina de a poco ayuda a encontrar el punto justo de la masa.
  • Para más proteínas, se puede sumar pollo desmenuzado o una salsa con queso magro.
  • Un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas potencia muchísimo el sabor final.

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