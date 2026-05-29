IMPERDIBLES
Ñoquis proteicos: la versión saludable y deliciosa para celebrar este 29
Con ingredientes nutritivos y una preparación simple, esta versión saludable permite disfrutar una de las comidas más tradicionales sin resignar sabor ni textura.
Mantener una alimentación equilibrada es fundamental para cuidar la salud, obtener energía y mejorar el bienestar general. De hecho, incorporar recetas nutritivas permite disfrutar comidas deliciosas sin dejar de lado proteínas, fibras y vitaminas esenciales para el organismo.
Dentro de las opciones menos conocidas aparecen los ñoquis proteicos, una alternativa saludable y respetuosa del plato tradicional, ya que conserva toda la cremosidad y el sabor característico.
Gracias a ingredientes con mayor aporte nutricional, esta preparación se volvió una de las favoritas para quienes buscan comer rico y más equilibrado.
Ingredientes
- 500 gramos de papa: aporta carbohidratos complejos, energía y potasio.
- 200 gramos de ricota magra: suma proteínas, calcio y una textura cremosa.
- 1 huevo: aporta proteínas de alta calidad y ayuda a unir la masa.
- 100 gramos de harina de avena: brinda fibra, saciedad y más nutrientes que la harina tradicional.
- 50 gramos de queso rallado: suma sabor intenso y proteínas.
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto: potencian el sabor de la preparación.
Paso a paso de la preparación
- Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Este truco ayuda a que absorban menos agua y la masa quede más firme.
- Pelarlas y hacer un puré mientras todavía están calientes. Dejar enfriar algunos minutos antes de mezclar el resto de los ingredientes.
- Incorporar la ricota, el huevo, el queso rallado y los condimentos. Mezclar bien hasta lograr una preparación homogénea.
- Agregar poco a poco la harina de avena hasta formar una masa suave y apenas húmeda. Es importante no excederse para evitar que los ñoquis queden pesados.
- Formar tiras largas sobre una superficie enharinada y cortar pequeños cubos del mismo tamaño.
- Si se desea, pasarlos suavemente por un tenedor para darles la forma clásica y lograr que absorban mejor la salsa.
- Cocinar en abundante agua hirviendo con sal. Cuando los ñoquis suban a la superficie, retirarlos inmediatamente con espumadera.
Consejos de la abuela para unos ricos ñoquis proteicos
- Nunca amasar demasiado la mezcla para mantener una textura suave y liviana.
- Cocinar las papas con cáscara evita que absorban exceso de agua.
- Agregar la harina de a poco ayuda a encontrar el punto justo de la masa.
- Para más proteínas, se puede sumar pollo desmenuzado o una salsa con queso magro.
- Un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas potencia muchísimo el sabor final.