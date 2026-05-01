El asado más barato para el Día del Trabajador: la opción que "te salva" el bolsillo

El Día del Trabajador es una de esas fechas en las que la tradición de reunirse alrededor de la parrilla cobra especial significado, aunque los precios de la carne no acompañen de la mejor manera.

En este escenario, los cortes porcinos ganan cada vez más terreno por su excelente relación precio-calidad. Versátiles, sabrosos y fáciles de preparar, se convierten en la elección perfecta para disfrutar de una comida abundante sin desequilibrar el bolsillo.

Una alternativa accesible y rendidora que se convierte en la gran protagonista de la mesa del 1 de mayo.

¿Cuál es el asado más conveniente en precio y sabor?





El asado de cerdo se destaca como uno de los cortes más elegidos cuando se busca cuidar la economía sin perder el espíritu parrillero. Proveniente de la costilla del animal, ofrece una combinación ideal de carne y grasa que garantiza jugosidad en cada bocado.

Entre sus principales virtudes, se encuentra su rápida cocción en comparación con otros cortes, además de su sabor suave que permite múltiples marinados o acompañamientos. Es una carne que se adapta tanto a parrilla como a horno, manteniendo siempre una textura tierna.

Se diferencia del asado vacuno principalmente por su precio más accesible y su menor tiempo de cocción, lo que lo convierte en una opción práctica para reuniones sin tanta planificación.

Mientras que la carne de vaca suele tener un sabor más intenso y una textura más firme, el cerdo ofrece un perfil con más jugosidad que se logra gracias a su mayor contenido graso.

Jugoso, rendidor y nutritivo: una alternativa ideal para compartir sin gastar de más.

Cómo ahorrar en la compra del asado





Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite pagar desde el celular y acceder a importantes beneficios. Entre ellos, se destaca el 20% de descuento en carnicerías adheridas, una promoción muy utilizada por los usuarios para reducir gastos en compras esenciales.

Si el asado de cerdo tiene un precio de $8.000, aplicando la oferta se obtiene un ahorro de $1.600. De esta manera, el precio final a pagar sería de $6.400, una diferencia significativa que permite ampliar la compra o sumar otros productos para la mesa.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario abonar mediante la aplicación, escaneando el código QR del comercio o pagando con clave DNI.

Con descuentos pagando con Cuenta DNI, disfrutar de la parrilla cuesta mucho menos.



Tips de cocción





Para lograr un resultado óptimo, es recomendable cocinar el corte a fuego medio o bajo, permitiendo que la grasa se funda lentamente y la carne se mantenga jugosa. Colocar primero el lado del hueso hacia abajo ayuda a que la cocción sea pareja y evita que se seque.

Otro consejo clave es no pinchar la carne durante la cocción, ya que esto provoca la pérdida de jugos naturales. Se puede salar antes o después, según preferencia, y acompañar con una marinada suave para realzar su sabor sin opacarlo.