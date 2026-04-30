La bondiola de cerdo, el corte más elegido: el kilo ya toca los $11.000 y este es el truco de Cuenta DNI para pagar menos

La bondiola de cerdo estalló este mes como la opción preferida en las góndolas. El producto se convirtió en la alternativa principal ante los valores del mostrador vacuno.

En un relevamiento realizado en comercios especializados, el valor promedio del kilo se ubicó en los $10.927. Sin embargo, la dispersión de cifras sorprendió a los consumidores.

Mientras que grandes cadenas ofrecen la pieza entera a $9.490, en las carnicerías de barrio el costo puede trepar hasta los $14.280. Los comerciantes confirmaron que el cerdo sigue ganando terreno.

Beneficios con Cuenta DNI para el mes de mayo

Para mitigar el impacto en el bolsillo, los usuarios de la billetera virtual revelaron las claves de los descuentos vigentes. El Banco Provincia ratificó los siguientes beneficios:

20% de ahorro de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos.

El tope de reintegro semanal se estableció en $5.000 por persona.

Dicha cifra permite adquirir casi dos kilos y medio de carne recuperando parte de la inversión.

El sábado 10 de mayo se activará una promoción especial del 35% con tope de $6.000.

Para acceder al descuento, el cliente debe abonar exclusivamente mediante QR o Clave DNI. El reintegro se acreditará dentro de los diez días hábiles posteriores a la operación.

La bondiola de cerdo estalló este mes como la opción predilecta en las góndolas de Argentina.

Secretos de cocina: cómo hacer que la pieza rinda más

Expertos en gastronomía sugieren que la bondiola braseada es la mejor técnica para maximizar el producto. La cocción lenta con cerveza negra o caldo permite desmechar la fibra.

Una pieza de 2 kilos puede alimentar hasta 8 personas si se sirve en sándwiches. Otra opción veloz son los churrasquitos al limón, que requieren apenas 15 minutos de sellado.

Para cenas elaboradas, la versión a la mostaza y miel requiere tres horas de fuego con vegetales. Los chefs recomiendan acompañar con puré de manzana o piña para equilibrar la grasa natural del cerdo.

Esta versatilidad, sumada a los beneficios bancarios, posiciona a la bondiola como el "golazo" de la temporada. Con una planificación adecuada, es posible disfrutar de un asado de calidad sin descuidar el presupuesto.