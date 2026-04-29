El corte rendidor que reemplaza la bondiola y gana lugar en el asado

En tiempos donde el asado se reinventa, aparecen alternativas "poco conocidas" que ganan terreno por su practicidad, rendimiento y buen precio.

Este corte porcino, cada vez más elegido, combina costo accesible con resultados que sorprenden tanto a parrilleros expertos como a principiantes.

Además, su facilidad para absorber sabores lo convierte en una base perfecta para marinadas, rellenos o cocciones lentas. No solo rinde bien, sino que también permite innovar sin complicaciones.

Una opción cada vez más elegida por su rendimiento y versatilidad, ideal para renovar el asado sin gastar de más.

Más barato y rendidor: el corte que reemplaza la bondiola en el asado

El carré de cerdo deshuesado es un corte que proviene del lomo del animal, sin hueso y con una forma pareja que facilita su cocción. Su presentación prolija lo vuelve ideal tanto para la parrilla como para preparaciones al horno.

Entre sus principales virtudes se destaca su bajo contenido graso en comparación con otros cortes porcinos, lo que lo hace más liviano pero sin perder sabor. También es rendidor: al no tener hueso, prácticamente todo es aprovechable.

A diferencia de las costillas de cerdo, que tienen más grasa y hueso, este corte ofrece una textura más uniforme y magra. En comparación con la bondiola, que es más jugosa por su mayor infiltración de grasa, el carré resulta más suave y versátil, ideal para quienes buscan un equilibrio entre sabor y liviandad.

Magro, sabroso y fácil de cocinar: ideal para quienes buscan variar sin complicarse.

Cómo comprar carré de cerdo más barato

La billetera digital Cuenta DNI permite acceder a importantes descuentos en compras cotidianas. Durante abril 2026, ofrece un 20% de ahorro en carnicerías adheridas de lunes a viernes, pensado para consumo familiar.

Si este corre de cerdo tiene un precio aproximado de $9500, con el descuento el ahorro sería de $1900, por lo que el precio final quedaría en $7607,20 aproximadamente, una diferencia que suma a la hora de organizar el presupuesto.

Para acceder al beneficio, es necesario pagar a través de la app utilizando opciones como QR con débito en cuenta, link de pago o Clave DNI en terminales habilitadas. El reintegro tiene un tope de $5000 por semana y se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

A las carnicerías se suman oportunidades en supermercados. Por ejemplo, la cadena Coto ofrece los días jueves un 30% de descuento pagando con tarjetas Visa Débito del Banco Provincia mediante tecnología NFC a través de Cuenta DNI. Este beneficio se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para compras presenciales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas promociones en supermercados suelen tener condiciones y exclusiones. En el caso mencionado, el descuento no aplica a todos los productos ni es acumulable con otras ofertas, por lo que conviene revisar previamente qué cortes están incluidos y comparar precios para maximizar el ahorro.

Con Cuenta DNI, este corte puede costar mucho menos gracias al 20% de descuento semanal.

Tips de cocción

Para lograr un resultado jugoso, se recomienda cocinar este corte a fuego medio y evitar pincharlo durante la cocción para que no pierda sus jugos. Una buena técnica es sellarlo primero a fuego fuerte y luego terminarlo a temperatura más baja, ya sea en parrilla u horno.

En cuanto al curado, marinarlo previamente con sal, hierbas, ajo y algún medio ácido como limón o vino ayuda a potenciar su sabor. También se puede preparar tipo salmuera durante algunas horas para lograr una carne más tierna y sabrosa.

Una buena cocción y marinada previa marcan la diferencia para lograr un resultado jugoso y lleno de sabor.

Recetas donde usar carré de cerdo deshuesado

A la parrilla con chimichurri

Al horno con papas y romero

Relleno con verduras y queso

En fetas para sándwiches calientes

A la mostaza y miel

Salteado en tiras estilo wok

Braseado con vino blanco

En brochetas con vegetales