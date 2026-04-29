Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta $10.000 esta semana con un beneficio clave

Abril se despide con una última oportunidad para los usuarios de Cuenta DNI que buscan cuidar el bolsillo. Antes del cambio de mes, pueden aprovechar una promoción que, combinada con la próxima actualización, permitirá ahorrar hasta $10.000 en esta semana.

Si bien todavía no se informaron de manera oficial los porcentajes de los descuentos de mayo por parte de la billetera virtual del Banco Provincia, todo indica que el beneficio en comercios de cercanía se mantendrá vigente, como viene ocurriendo en los últimos años.

Quienes aún no lo hayan utilizado esta semana tienen la posibilidad de aprovecharlo entre este miércoles 29 y el jueves 30. Luego, con la llegada del viernes 1° de mayo y la puesta en marcha de la nueva actualización, volverá a estar disponible para su uso.

El reintegro habitual es de hasta $5.000 por semana, pero como la renovación de beneficios coincide con un viernes -día en que ya se activan las nuevas promociones-, en esta ocasión puede aplicarse dos veces en cuestión de horas. Así, el ahorro total alcanzará los $10.000.

Los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar dos veces esta semana el beneficio de comercios de cercanía y ahorrar $10.000 (Imagen ilustrativa).

Es importante aclarar que esto solo sería posible si se confirma el mismo esquema de beneficios y topes de reintegro. En abril, la promoción consistió en un 20% de descuento con un tope de devolución de $5.000 al alcanzar un consumo de $25.000.

Esto implica que los usuarios podrían acceder a un reintegro más alto en comercios adheridos como almacenes, verdulerías, carnicerías, granjas y pescaderías. A continuación, el paso a paso para aprovechar el beneficio.

Cómo aprovechar el beneficio de Cuenta DNI y duplicar el reintegro en la semana





Es importante recordar que la promoción se aplica únicamente a compras realizadas con Cuenta DNI mediante pago con código QR o Clave DNI, utilizando saldo disponible en la cuenta.

El beneficio no alcanza a usuarios que presenten deudas o incumplimientos con el Banco Provincia.

Paso a paso

Descargar y activar la aplicación: en caso de no tenerla, instalar Cuenta DNI en el celular y completar el proceso de registro. Cargar saldo: una vez habilitada, ingresar dinero en la cuenta para poder operar. Elegir el comercio: verificar que el local esté adherido a la promoción de "Comercios de cercanía", disponible en la sección de destacados de la aplicación. Revisar la vigencia: confirmar que la compra se realice en un día habilitado para el beneficio. Realizar el pago: al momento de abonar, seleccionar la opción "Pagar con QR" o "Clave DNI". Confirmar el importe: ingresar el monto total de la compra y finalizar la operación. Esperar la devolución: el reintegro se acredita de forma automática en la cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Este beneficio se convirtió en uno de los más utilizados, ya que en los últimos meses se combinó con los descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, con vigencia de lunes a viernes.

Esto permitió que más familias puedan acceder a carne y otros productos esenciales en un contexto complejo para el bolsillo.

En los próximos días, Cuenta DNI actualizará sus beneficios correspondientes a mayo, por lo que se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales para conocer los montos, topes y días de vigencia de cada promoción.