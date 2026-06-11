Cuenta DNI: cómo acceder a un 30% en cafeterías y heladerías con un importante reintegro

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantuvo una impactante promoción para el mes de junio que estará vigente en grandes cadenas de heladerías y cafeterías con un reintegro mensual por comercio.

El descuento de "Marcas seleccionadas" ofrece un 30 % de ahorro durante todos los días que permite acceder a un tope de reintegro unificado de 15.000 por persona, a la que se alcanza con consumos por 50.000.

Desde el Banco Provincia anunciaron que, al ser "unificado", se tendrán en cuenta todas las compras que se realicen en este plazo antes de confirmar cuánto dinero había gastado. Luego de esto, procederán con la devolución del dinero.

Hasta cuánto dinero se puede ahorrar con esta promoción

Una de las particularidades de este descuento de "Marcas seleccionadas" es que el tope de reintegro es por mes, por persona y por comercio, lo que permite que se ahorre mucho más dinero dependiendo de los lugares en donde se compre.

Al contar con cinco cadenas adheridas y sus respectivas sucursales, el tope de reintegro de un usuario puede alcanzar hasta los $75.000, teniendo en cuenta que por cada comercio ofrecen 15 mil pesos de devolución.

Cuenta DNI tiene vigente una promoción durante todos los días.

Que se debe tener en cuenta para aprovechar al máximo este beneficio

La promoción tendrá vigencia durante todos los días del mes de junio para las compras que se realizan a través de la aplicación, ya sea con la funcionalidad de "Pagar QR" o con el dinero en cuenta.

Los bonaerenses podrán acceder al reintegro de forma automática y sin la necesidad de realizar ningún trámite extra, dentro de los 10 días hábiles desde que se realizaron las compras.

Sin embargo, desde Cuenta DNI aseguraron que las personas que cuenten con algún atraso en las obligaciones bancarias quedarán exentos de todas las promociones que tiene en vigencia la billetera virtual de la entidad bancaria.