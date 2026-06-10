Cuenta DNI: cómo comprar el regalo del Día del Padre en cuotas sin interés

La cercanía con el festejo del Día del Padre provoca que millones de bonaerenses estén atentos a las promociones que lanzan desde aplicaciones como Cuenta DNI para ahorrar mucho dinero en la compra de regalos.

Desde la billetera virtual del Banco Provincia mantuvieron para todo el mes de junio un beneficio que permite acceder a compras con tres cuotas sin interés en los comercios adheridos.

Cuenta DNI permite "tarjetear" el regalo del día del padre.

Los usuarios que deseen aprovechar este descuento deberán abonar mediante tarjetas de crédito emitidas por el Banco Provincia, que se encuentren adheridas a Cuenta DNI para que aplique el beneficio.

El Día del Padre está previsto para el 21 de junio debido a que se celebra todos los años en el tercer domingo del sexto mes del año, y ante la compleja situación económica que atraviesan millones de familias, esta promoción permite prorratear los pagos sin que sean una carga inmediata en las finanzas.

Qué se debe tener en cuenta para aprovechar esta promoción

Desde el Banco Provincia argumentaron que para que los pagos se puedan realizar en tres cuotas sin interés, los usuarios tendrán que escanear el código QR de la aplicación y seleccionar la tarjeta que desean.

Además, aseguraron que se tendrán en cuenta solamente las visa o mastercard emitidas por la entidad bancaria bonaerense, que ya estén vinculadas.

Cuenta DNI mantiene la opción de pagar en tres cuotas sin interés.

Por otro lado quedarán excluidos de estas ofertas los comercios vinculados al rubro alimentos, como carnicerías, pescaderías, granjas y grandes cadenas de supermercados.

Un punto a tener en cuenta es que no se aplicará en los pagos que se realicen a través de los códigos QR de otras billeteras virtuales y que esta promoción no será acumulable con otras promociones o descuentos vigentes.