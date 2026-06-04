Cuenta DNI anunció un increíble reintegro del 100%: ¿Cómo se puede acceder?

Los usuarios de la aplicación bonaerense Cuenta DNI podrán acceder a un reintegro del 100% que será efectivo en las últimas semanas del mes, con el detalle de que deberán usar algunas funciones específicas de la aplicación.

Desde la billetera virtual del Banco Provincia confirmó que el beneficio estará disponible entre el 18 y el 30 de junio para aquellos que paguen con Clave DNI o con el código QR.

Para acceder a este, los interesados deberán utilizar cuatro funciones que tenga la app (pagar servicios, pagar con Clave DNI o QR, recargar el celular, comprar o vender dólares, realizar un plazo fijo o enviar dinero) entre el 1 y el 15 de junio.

Desde la entidad bancaria destacaron que habrá montos mínimos para poder cumplir con esos requisitos: los pagos con Clave DNI o QR deben partir desde los $10.000, las recargas de celulares por $5.000, el envío de dinero debe arrancar desde los $25.000, y los plazos fijos deben ser de $50.000 para arriba.

La promoción de Cuenta DNI que estará vigente en las últimas dos semanas.

Una vez que se cumplan al menos 4 de estos requisitos, accederán a un reintegro de 100% en las compras realizadas mediante QR de la aplicación entre el 18 y el 30 de junio o hasta alcanzar el tope de reintegro unificado de $30.000.

Los que activen esta promoción deberán realizar compras por $60.000 para poder alcanzar el tope de reintegro propuesto por la aplicación. Al ser un "unificado" se tendrán en cuenta todas las compras que se realicen en este período.

Cómo se puede crear un usuario en Cuenta DNI

Lo primero que deben realizar los interesados es descargar la aplicación de Cuenta DNI, una vez que se pueda abrir deberán realizar simples pasos para identificar a la persona que la vaya a utilizar.

Para esto deben colocar el DNI dentro del recuadro en la pantalla, primero la parte del frente y luego el dorso. Una vez que esto ocurra, deben validar la identidad posicionando el celular hacia el centro de la cara.

Tras estos pasos completar los datos personales y asociar la cuenta del Banco Provincia, o en caso de no contar con una, esperar 72 horas hábiles para que se habilite una nueva que permita operar.