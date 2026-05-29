Los descuentos de Cuenta DNI que se pueden aprovechar en estos últimos días del mes

Los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar descuentos y promociones hasta el 31 de mayo inclusive, en diversos rubros. Entre ellos se destacan los comercios vinculados a la gastronomía.

Desde la billetera virtual del Banco Provincia remarcaron que durante el último fin de semana de mayo habrá desde un 25 a un 40% de descuento con topes de reintegros unificados y por persona.

Cuáles son las promociones que están disponibles el último finde de mayo

El sábado 30 y el domingo 31 habrá un 25 % de descuento en los comercios adheridos vinculados al rubro de la gastronomía y en las compras realizadas en los kioscos de una reconocida cadena de estaciones de servicio. En ambos casos ofrecen un tope de reintegro semanal y por persona de $8.000, que se accede con compras de $32.000.

Otra de las promociones que se puede disfrutar este fin de semana es de un 30% en marcas seleccionadas que abarcan heladerías, cafeterías y restaurantes. Ofrece un tope de reintegro por comercio, por mes y por persona de 15 mil pesos.

Los ahorristas bonaerenses pueden aprovechar hasta cinco beneficios el último finde del mes.

El beneficio del 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses estará vigente hasta el 31 de mayo inclusive con un tope de reintegro unificado por semana y por persona de $6.000.

Uno de los beneficios es realizar compras con 3 cuotas sin interés, si se abona mediante QR con tarjetas de débito emitidas por el Banco Provincia, en los comercios adheridos. En esta promoción se excluyen comercios del rubro alimentos, como carnicerías y grandes cadenas de supermercados.

Qué se debe tener en cuenta para aprovechar estos beneficios

Las promociones de Cuenta DNI que ofrecen un reintegro unificado tendrán en cuenta todas las compras que se realicen en el lapso de tiempo que esté vigente la promoción, y al sumar todos estos gastos, se realizará el reintegro correspondiente.

Esta devolución económica se realizará de forma automática para aquellas personas que decidan abonar con dinero en cuenta o pagos con QR de esta billetera virtual, pero puede tardar hasta 10 días hábiles desde el momento de la compra.

Sin embargo, las personas que registren atrasos en los pagos de las obligaciones con la entidad bancaria bonaerense quedarán excluidas de estos beneficios, según lo expresado en el sitio web de Cuenta DNI.