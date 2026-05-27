Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta un 40% en las últimas compras de mayo

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantuvo importantes descuentos y beneficios que estarán vigentes durante los últimos días de mayo, a la espera de la actualización para junio.

Los ahorristas podrán acceder hasta un 40% de descuento con un tope de reintegro unificado de hasta $6.000, en una de las promociones que están vigentes durante todos los días.

Desde el sitio web del Banco Provincia detallaron que este beneficio no estará disponible para aquellos clientes que registren atrasos con los pagos a la entidad bancaria.

Cuenta DNI: cómo se puede ahorrar hasta un 40% en las compras diarias

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 40% de descuento en las compras que se realicen en las Ferias y Mercados Bonaerenses durante todos los días hasta el 31 de mayo inclusive.

Esta promoción asegura un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona; esto quiere decir que, al momento de aplicar la devolución de dinero, se tendrán en cuenta todas las compras que se hayan realizado en los comercios adheridos.

Para poder acceder a los reembolsos de forma total, los usuarios deberán realizar compras por $15.000.

La promoción que asegura un 40% de ahorro todos los días.

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los que deseen aprovechar este descuento es que los reintegros se realizarán de forma automática dentro del plazo de los siguientes 10 días hábiles al realizar la compra.

En las especificaciones de esta promoción, se destaca que no se tienen en cuenta los pagos que se realicen mediante transferencias o envío de dinero, como tampoco se considerarán los pagos con tarjeta de crédito, de débito o QR de otras billeteras virtuales.