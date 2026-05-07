Cuenta DNI: el beneficio "extra" para jubilados para ahorrar en supermercados

Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, cuentan en mayo 2026 con un beneficio adicional destinado a jubilados que les permite ahorrar más en supermercados. La medida apunta a aliviar el gasto en un contexto de bolsillos ajustados.

Se trata de una promoción exclusiva para adultos mayores que cobran sus haberes a través de esta entidad, la cual puede combinarse con otras ofertas que ya están vigentes durante el mes.

En concreto, se trata de un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. El beneficio cuenta con un tope de reintegro unificado de $5.000 por persona, de acuerdo con la vigencia de la promoción.

Este beneficio se suma a otros descuentos vigentes en supermercados como Carrefour, Chango Más, Toledo y otras cadenas participantes. Es decir, el reintegro de hasta $5.000 se acumula con las devoluciones específicas que ofrezca cada comercio al momento de la compra.

Cuenta DNI y jubilados: ¿Qué descuentos pueden aprovechar en mayo?

Las promociones en supermercados a las que pueden acceder jubilados incluyen rebajas directas y reintegros, con condiciones y topes que varían según el comercio.

A continuación, el detalle completo de los beneficios vigentes.

Lunes

En las sucursales de Supermercados Día, se aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro, que se acredita de forma automática al momento de pagar con la app.

Poniendo este caso como ejemplo para ilustrar cómo se combinan los beneficios, si un adulto mayor cobra sus haberes a través del Banco Provincia y realiza una compra un lunes en esta cadena, puede acceder al 10% de descuento habitual más un 5% adicional exclusivo para jubilados, con un tope de reintegro de $5.000, por el solo hecho de percibir sus haberes mediante la entidad.

Martes

En el interior de la provincia de Buenos Aires, los comercios adheridos ofrecen un 15% de descuento los martes y miércoles. El beneficio tiene un tope de $6.000 por semana y por cuenta, y se activa en compras desde $30.000.

Entre los supermercados participantes se encuentran:

5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (Casa Central y sucursal Juan XXIII), Super Güemes y Super Sofía.

Cuenta DNI: Jubilados acceden a un 5% "extra" en sus compras en supermercados si son clientes del Banco Nación (Imagen ilustrativa).

Ese mismo día, Nini Mayorista ofrece un 15% de descuento con tope de $20.000 por persona y por jornada, abonando en sus sucursales.

Acá también se suma el beneficio de 5% con tope de $5000.

Miércoles

Se mantienen las mismas condiciones de ahorro en los supermercados del interior bonaerense, con el 15% de descuento y el mismo esquema de topes y comercios adheridos.

En paralelo, Carrefour aplica un 10% de descuento sin tope, que se acredita de manera inmediata en el momento del pago en todas sus sucursales (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).

En el caso de La Anónima, la promoción es del 10% con un tope de $5.000 por semana y un mínimo de compra de $25.000.

También participan Josimar, con un 15% de descuento y tope semanal de $6.000, y Toledo, que ofrece un 15% sin tope, con reintegro acreditado dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Jueves

Chango Más se destaca con uno de los beneficios más altos del esquema: un 20% de descuento sin tope de reintegro, que se aplica directamente al momento de pagar en línea de caja.

Es importante tener en cuenta que, para acceder al beneficio, el pago debe realizarse exclusivamente a través de Cuenta DNI, ya sea con código QR o Clave DNI. La promoción no se aplica si se abona con la tarjeta de débito física.