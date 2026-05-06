Descuentos en supermercados: ¿Cómo aprovechar los reintegros de Cuenta DNI en mayo?

Con el objetivo de aliviar el gasto en alimentos, la billetera virtual Cuenta DNI renovó en mayo 2026 sus promociones en supermercados, con descuentos y reintegros en días específicos que pueden generar un ahorro importante para miles de familias.

Según el tipo de promoción, el ahorro puede verse reflejado de forma inmediata al momento de pagar o bien acreditarse días después, dentro de los plazos establecidos para cada operación.

Quienes perciben jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia cuentan con un extra en supermercados adheridos: un 5% de descuento adicional, con un tope de reintegro mensual de $5.000.

A continuación, el detalle de las promociones vigentes, organizadas según el día.

Descuentos de Cuenta DNI en supermercados: día por día en mayo 2026





Lunes

En supermercados Día hay un 10% de descuento sin tope de reintegro, aplicado directamente en el momento de pagar.

Martes

En el interior de la provincia de Buenos Aires, los supermercados adheridos ofrecen un 15% de descuento tanto martes como miércoles, con un tope de $6.000 por semana y por cuenta, válido a partir de compras de $30.000. Las cadenas y comercios que participan son:

5mentarios.

Autoservicio Don Luis.

Distribuidora LAC Tres.

La Amistad.

Red Minicosto.

Sabor Criollo.

Super 8.

Supermercado Caseros.

Supermercados Chacabuco (Casa Central y sucursal Juan XXIII).

Super Güemes.

Super Sofía.

Ese mismo día, Nini Mayorista brinda un 15% de descuento, con un tope de $20.000 por jornada y por persona, pagando en sus sucursales.

Cuenta DNI ofrece descuentos y reintegros en supermercados durante mayo (Imagen ilustrativa).

Miércoles

Se mantienen los beneficios en supermercados del interior bonaerense con las mismas condiciones.

Por su parte, Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope, que se aplica directamente al momento de pagar en cualquiera de sus formatos de tienda (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).

En La Anónima hay un 10% de descuento con un límite de $5.000 por semana y una compra mínima de $25.000.

También participan Josimar, con un 15% de ahorro y tope semanal de $6.000, y Toledo, que ofrece un 15% sin tope, aunque en este caso el dinero se reintegra dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Jueves

Chango Más se suma con uno de los descuentos más altos: 20% sin tope de reintegro, aplicado en el momento de la compra.

Cómo pagar con Cuenta DNI en supermercados y acceder a los descuentos

Chequear qué promo corresponde ese día. Antes de comprar, conviene revisar qué beneficio está vigente según el día de la semana, ya que las condiciones cambian y no todos los comercios aplican los mismos descuentos.



Usar el buscador dentro de la app. Desde la aplicación, ingresá a la opción de comercios cercanos y filtrá por supermercados. Ahí vas a poder ver qué sucursales participan. Si no aparece en el mapa, lo más probable es que no tenga el beneficio activo.



Avisar en la caja antes de pagar. Cuando llegue tu turno, indicá que vas a abonar con la billetera. En los casos en que el descuento es inmediato, el cajero debe activar la opción correspondiente para que el total se ajuste antes del pago.



Elegir el método de pago. Podés concretar la compra de dos maneras:

- Escaneando el código QR desde la app y confirmando el monto.

- Generando una clave desde la aplicación, si el sistema del comercio lo solicita.



Controlar el comprobante. Si el descuento es en el acto, debería verse reflejado en el ticket con una leyenda específica y el monto restado. En cambio, si se trata de un reintegro, vas a abonar el total y el dinero se acreditará en la cuenta dentro de los días hábiles indicados.

Recomendaciones para no perder el beneficio

Tener saldo suficiente: es clave contar con dinero disponible en la cuenta al momento de pagar, ya que la promoción no se aplica con otros medios.

es clave contar con dinero disponible en la cuenta al momento de pagar, ya que la promoción no se aplica con otros medios. Revisar exclusiones: algunos productos o sectores dentro del supermercado pueden quedar fuera del descuento.

algunos productos o sectores dentro del supermercado pueden quedar fuera del descuento. Llevar DNI: en ciertos casos, pueden solicitar el documento para confirmar la titularidad de la cuenta.

en ciertos casos, pueden solicitar el documento para confirmar la titularidad de la cuenta. Situación con el banco al día: quienes registren deudas o atrasos con la entidad pueden quedar fuera del beneficio.

quienes registren deudas o atrasos con la entidad pueden quedar fuera del beneficio. Usar solo la app: el descuento es válido únicamente para pagos hechos desde Cuenta DNI con fondos propios.

el descuento es válido únicamente para pagos hechos desde Cuenta DNI con fondos propios. Evitar otros QR: no aplica si se abona mediante códigos de otras billeteras digitales.



