El corte "premium" que combina sabor, terneza y menos grasa

El asado argentino sigue siendo una de las tradiciones gastronómicas más fuertes del país. En reuniones familiares, encuentros con amigos o celebraciones especiales, la elección de los cortes de carne suele marcar una gran diferencia en el resultado final.

Dentro de las opciones más buscadas aparecen algunas alternativas consideradas "premium", valoradas por su terneza, menor cantidad de grasa y excelente sabor. Además, promociones bancarias y descuentos especiales ayudan a volverlas más accesibles.

Considerado una opción más tierna y equilibrada, este corte gana cada vez más protagonismo en la parrilla.

¿Cuál es el corte "premium" que muchos eligen para la parrilla?

El asado de centro es uno de los cortes más valorados dentro de la parrilla argentina. Se obtiene de la parte central de las costillas y suele destacarse por presentar una proporción más equilibrada entre carne, hueso y grasa, lo que le otorga una textura más tierna y uniforme.

Entre sus principales virtudes aparece su sabor intenso y terneza natural. Además, muchos consumidores lo eligen porque posee menos exceso de grasa, permitiendo una cocción más pareja y un resultado más delicado en boca.

A diferencia del asado común, que puede incluir tiras con mayor cantidad de grasa y variaciones de textura según la zona del costillar, esta versión suele ofrecer cortes más prolijos y finos.

Por ese motivo, es considerado por muchos parrilleros como una alternativa más "premium" para reuniones especiales o comidas importantes.

Su equilibrio entre carne, hueso y sabor lo posiciona como una alternativa "premium" dentro del asado.

¿Cómo ahorrar en la compra de este corte durante mayo?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia que permite acceder a descuentos y promociones en distintos comercios adheridos. Durante mayo de 2026 ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías participantes, convirtiéndose en un incentivo importante para ahorrar en compras familiares.

Si este corte tiene un valor de $17.000, con el beneficio del 20% el reintegro será de $3.400. De esta manera, el costo final quedará en aproximadamente $13.600, siempre teniendo en cuenta el tope semanal establecido por la promoción.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar mediante la aplicación utilizando las funciones "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago", "Clave DNI" en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios adheridos.

El reintegro posee un tope unificado de $5.000 por semana y por persona, se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles y no aplica para pagos realizados con tarjetas Visa o Mastercard, transferencias ni QR de otras billeteras digitales como Mercado Pago.

Las promociones bancarias permiten acceder a importantes descuentos en carnicerías adheridas.

Tips de cocción para que el asado de centro quede de parrillade primer nivel

Para lograr una cocción pareja y conservar la jugosidad, muchos parrilleros recomiendan cocinar este corte lentamente y a fuego medio. Lo ideal es colocarlo primero del lado del hueso para que el calor penetre de manera gradual y permita que la carne se mantenga tierna.

Otro consejo importante es salar la carne unos minutos antes de llevarla a la parrilla y dejarla descansar brevemente antes de servir. Este pequeño "curado" permite potenciar el sabor y mejorar la textura final. También se puede acompañar con marinadas suaves o chimichurri para realzar aún más su perfil tradicional.