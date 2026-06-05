Cuenta DNI: vuelve el 40% de descuento en garrafas, ¿cómo aprovecharlo en junio?

Cuenta DNI estableció un beneficio que implica un 40% de descuento en la compra y recarga de garrafas durante todo el mes de junio.

La promoción del Banco Provincia tiene un tope de reintegro mensual de $18.000 por persona. Para aprovecharla al máximo, los usuarios deben realizar consumos totales por $45.000.

Se puede acceder a un importante descuento en la compra de garrafas con Cuenta DNI.

A diferencia de otros rubros, este estará vigente todos los días de la semana y las devoluciones se acreditarán de forma automática en la cuenta tras unificarse los consumos mensuales.

Cuenta DNI: requisitos para recibir el reintegro en garrafas

La billetera virtual detalló que el descuento aplica exclusivamente para las compras realizadas a través de las opciones "Pagar QR", "Clave DNI" o con dinero en cuenta.

El beneficio es válido para ventas telefónicas, en centros de distribución o al momento de la entrega de la garrafa a domicilio.

La promoción rige solo para el canal minorista y no es acumulable con otros descuentos de la aplicación. Tampoco podrán acceder quienes registren deudas o atrasos en sus obligaciones bancarias.

Cómo se puede crear un usuario en Cuenta DNI

Lo primero que deben realizar los interesados es descargar la aplicación de Cuenta DNI; una vez que se pueda abrir, tendrán que realizar simples pasos para identificar a la persona que la vaya a utilizar.

Para esto deben colocar el DNI dentro del recuadro en la pantalla, primero la parte del frente y luego el dorso. Una vez que esto ocurra, deben validar la identidad posicionando el celular hacia el centro de la cara.

Tras estos pasos, completar los datos personales y asociar la cuenta del Banco Provincia. En caso de no contar con una, esperar 72 horas hábiles para que se habilite una nueva que permita operar.