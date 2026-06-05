Cuenta DNI: vuelve el 40% de descuento en garrafas, ¿cómo aprovecharlo en junio?
El beneficio del Banco Provincia rige todos los días del mes para compras minoristas. Cómo alcanzar el reintegro máximo.
Cuenta DNI estableció un beneficio que implica un 40% de descuento en la compra y recarga de garrafas durante todo el mes de junio.
La promoción del Banco Provincia tiene un tope de reintegro mensual de $18.000 por persona. Para aprovecharla al máximo, los usuarios deben realizar consumos totales por $45.000.
A diferencia de otros rubros, este estará vigente todos los días de la semana y las devoluciones se acreditarán de forma automática en la cuenta tras unificarse los consumos mensuales.
Cuenta DNI: requisitos para recibir el reintegro en garrafas
La billetera virtual detalló que el descuento aplica exclusivamente para las compras realizadas a través de las opciones "Pagar QR", "Clave DNI" o con dinero en cuenta.
El beneficio es válido para ventas telefónicas, en centros de distribución o al momento de la entrega de la garrafa a domicilio.
La promoción rige solo para el canal minorista y no es acumulable con otros descuentos de la aplicación. Tampoco podrán acceder quienes registren deudas o atrasos en sus obligaciones bancarias.
Cómo se puede crear un usuario en Cuenta DNI
Lo primero que deben realizar los interesados es descargar la aplicación de Cuenta DNI; una vez que se pueda abrir, tendrán que realizar simples pasos para identificar a la persona que la vaya a utilizar.
Para esto deben colocar el DNI dentro del recuadro en la pantalla, primero la parte del frente y luego el dorso. Una vez que esto ocurra, deben validar la identidad posicionando el celular hacia el centro de la cara.
Tras estos pasos, completar los datos personales y asociar la cuenta del Banco Provincia. En caso de no contar con una, esperar 72 horas hábiles para que se habilite una nueva que permita operar.