Cuenta DNI: cómo ahorrar hasta 40% por semana y cuidar el bolsillo en pocos pasos

La billetera digital Cuenta DNI vuelve a ofrecer en abril una serie de descuentos y reintegros en distintos rubros que permiten ahorrar hasta un 40% por semana. En un contexto de suba de precios, se presenta como una opción simple y práctica para cuidar el bolsillo.

Este mes, la plataforma del Banco Provincia renovó parte de sus beneficios e incluye descuentos en distintos rubros que van desde alimentos hasta entretenimiento. Además, en algunos casos permite combinar promociones, lo que vuelve su uso todavía más conveniente.

Acceder a estos ahorros es simple: solo se necesita tener la aplicación instalada en el celular y ser cliente del Banco Provincia, algo que incluso se puede gestionar desde la propia app con el DNI.

Los descuentos se activan al pagar exclusivamente con código QR, Clave DNI o Botón de Pago dentro de la billetera digital.

Cuenta DNI: el beneficio para tener un 40% de descuento cada semana de abril





Uno de los beneficios más destacados de Cuenta DNI en abril es el descuento en ferias y mercados bonaerenses, que se puede usar en cualquier día de la semana y donde el ahorro puede llegar al 40%.

Se trata de una opción que marca la diferencia en el gasto mensual de muchas familias, especialmente en la compra de alimentos básicos y productos de uso cotidiano, que suelen concentrar buena parte del presupuesto del hogar.

Lo que hay que saber del beneficio

Tope de reintegro: hasta $6.000 por semana y por persona .

. Se puede usar todos los días y es acumulable con otras promociones del mismo día.

con otras promociones del mismo día. Aplica únicamente a compras en puestos adheridos, abonadas con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI y con dinero en cuenta.

o y con dinero en cuenta. No se permite el uso de transferencias, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, ni billeteras como Mercado Pago u otras apps similares.

El beneficio no alcanza a clientes que presenten atrasos en el pago de obligaciones con el Banco Provincia.

Las Ferias y Mercados Bonaerenses son una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires que busca acercar productores y consumidores. Allí se pueden conseguir alimentos frescos y de calidad -como frutas, verduras, carnes, lácteos y panificados- a precios más accesibles, eliminando intermediarios.

Cuenta DNI mantiene para todos los días de abril los cuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un ahorro de 40% (Captura Banco Provincia).

Cuenta DNI: qué beneficios están activos hoy, miércoles 15 de abril





Este miércoles 15 de abril, Cuenta DNI ofrece una de sus jornadas más completas, con beneficios que combinan los descuentos habituales de la app y las promociones especiales de mitad de semana en supermercados, farmacias y comercios de cercanía.

Supermercados (especial miércoles)

Varias cadenas participan con rebajas que se aplican en el momento del pago o con reintegro:

Carrefour: 10% de descuento sin tope, aplicado directamente en caja.

Josimar: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana.

Toledo: 15% de descuento sin tope y con devolución inmediata.

La Anónima: 10% de descuento con tope de $5.000 en compras superiores a $25.000.

Supermercados de cercanía (no cadenas): 15% de ahorro con tope de $6.000 semanal, para compras desde $30.000.





Este miércoles 15 de abril, los beneficios de Cuenta DNI suman descuentos en supermercados, farmacias y comercios de barrio (Imagen ilustrativa).

Salud y perfumería

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento sin tope de reintegro, ideal para compras de medicamentos y productos de higiene.

Alimentos y comercios de barrio (todos los días o lunes a viernes)

Carnicerías, granjas y pescaderías: 20% de ahorro con tope de $5.000 por semana (se alcanza con compras de $25.000).

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con tope de $6.000 semanales, el beneficio más alto de la app.

Comercios en universidades: 40% de ahorro con tope de $6.000 por semana en locales adheridos dentro de sedes universitarias.



