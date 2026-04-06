Cuenta DNI sin tope de reintegro: El supermercado que ofrece un descuento clave todos los lunes

Los usuarios de Cuenta DNI tendrán un alivio clave en el bolsillo durante abril. El Banco Provincia confirmó que se mantiene vigente una de las promociones más buscadas en las cadenas de supermercados bonaerenses: el ahorro en las sucursales de Día%.

El beneficio consiste en un 10% de descuento todos los lunes del mes. Al ser cuatro lunes en abril (6, 13, 20 y 27), los clientes cuentan con varias oportunidades para stockear la alacena. La gran ventaja es que no tiene tope de reintegro, a diferencia de otras promociones de la billetera virtual.

Los lunes hay muchas posibilidades de ahorro en Cuenta DNI.

Los puntos clave para utilizar el beneficio

Para que el descuento sea efectivo, hay que tener en cuenta que el reintegro se realiza de forma automática. No es necesario hacer trámites extra: el dinero se acredita en la cuenta del usuario en un plazo de 10 días hábiles después de la compra.

Solo aplica para pagos con la app de Cuenta DNI (QR o Clave DNI).

No participan las compras con tarjeta de crédito, débito o transferencias desde otras billeteras (como Mercado Pago o Modo).

El beneficio no rige para clientes con atrasos en los pagos con la entidad bancaria.

Por ejemplo, quien realice una compra de $30.000 recibirá un reintegro de $3.000 y quien gaste $90.000 tendrá un reintegro de $9.000.

¿Qué otros descuentos de Cuenta DNI se pueden aprovechar los lunes?

Además del ahorro en supermercados Día%, los lunes de abril arrancan con la grilla completa de beneficios en toda la provincia:

Carnicerías y granjas: 20% de ahorro de lunes a viernes (tope de $5.000 semanales por persona).

Librerías: 10% de descuento lunes y martes, también sin tope de reintegro .

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de ahorro todos los días (tope unificado de $6.000 por semana ).

Universidades: 40% de descuento en bufets y cafeterías adheridas (tope semanal de $6.000 ).

Para quienes buscan marcas específicas, hay un 30% de ahorro disponible todos los días en comercios destacados, con un tope mensual de $15.000 por persona.

Para conocer todas las promociones de Cuenta DNI y los comercios adheridos, se puede consultar en la web oficial de la entidad bancaria bonaerense.