Se consigue por $3.800 el kilo: El corte barato y rendidor para sumar al asado

El jamón con hueso y cuero de cerdo es un corte de carne sabroso, abundante, barato y muy versátil que suma cada vez más presencia en la cocina de todos los días. Ideal para guisos, al horno o incluso a la parrilla, permite preparar comidas llenas de sabor.

Con el descuento del 20% de Cuenta DNI, disponible de lunes a viernes, se consigue por alrededor de $3.800 en carnicerías y comercios de barrio, lo que lo convierte en una opción práctica y económica para organizar las comidas de la semana.

Jamón con hueso: El corte perfecto y económico para tus recetas

Jamón con hueso: El corte perfecto y económico para tus recetas

El jamón con hueso y cuero de cerdo es un corte que se destaca por su sabor intenso y su gran rendimiento, ya que combina carne, grasa y músculo que al cocinarse aportan jugosidad y una textura más suave. Proviene de la pata trasera del cerdo, una de las zonas más aprovechables, lo que lo convierte en una opción abundante y conveniente para preparar varias porciones en una sola cocción.

Su versatilidad permite adaptarlo a distintas recetas sin complicaciones: funciona muy bien en guisos largos donde el hueso suma sabor, al horno con cocción lenta para lograr una carne tierna que se desarma, o incluso en la parrilla en cortes más chicos. También es ideal para hacer preparaciones caseras como sándwiches, rellenos de empanadas o platos de olla que rinden varios días.

Además de ser accesible, aporta beneficios prácticos en la cocina diaria, ya que su contenido de proteínas ayuda a armar comidas completas y saciantes, mientras que el colágeno del cuero contribuye a dar cuerpo a caldos y salsas.

Por su tamaño y rendimiento, se vuelve una alternativa útil para organizar comidas familiares sin gastar de más y aprovechando cada parte del corte.

Precio accesible y rendidor para resolver tus comidas de la semana

Cuenta DNI no solo permite pagar de forma rápida desde el celular, sino que también suma descuentos que ayudan a ahorrar un poco en la compra de todos los días. Entre ellos, el 20% en carnicerías se vuelve una herramienta clave para conseguir distintos cortes a un valor más accesible y rendir mejor el presupuesto.

En este contexto, el jamón con hueso y cuero de cerdo se consigue por alrededor de $4.800 en supermercados y locales de barrio, pero con el descuento del 20% el ahorro es cercano a $960, lo que deja el precio final en aproximadamente $3.800. Esto lo convierte en una alternativa rendidora para comprar en cantidad y aprovechar en varias preparaciones.

Cabe recordar que esta promoción está vigente de lunes a viernes durante abril de 2026 y se aplica únicamente a compras realizadas a través de la app, utilizando opciones como "Pagar QR", "Link de pago" o "Clave DNI" en comercios adheridos. No se incluyen pagos con tarjeta ni operaciones hechas con códigos QR de otras billeteras digitales.

Además de estos beneficios, los jueves concentran varias promociones en supermercados que permiten ahorrar en las compras presenciales, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, hay un 15% de descuento para jubilados y pensionados en un solo pago con cualquier medio, presentando DNI, y otro 15% disponible dentro del programa Ciudadanía Porteña, ambos sin tope de reintegro aunque con algunas exclusiones.

A esto se suman otras opciones vigentes con beneficios más fuertes, como un 30% de ahorro pagando desde el celular con Visa débito NFC, o un 20% de descuento con tarjetas de débito Visa, ideales para quienes hacen compras en el momento. Por último, el 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard sin tope de reintegro, o el 25% con Visa débito, que cuenta con un tope de devolución de hasta $13.000 por transacción.