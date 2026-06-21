El corte de carne que ganó fama en los últimos años y todos lo quieren para el asado

La entraña sorprendió a los consumidores al consolidarse como el más elegido de las parrillas argentinas debido a su rapidez y sabor. Y si bien es de un costo un poco más alto, lidera los pedidos en Buenos Aires gracias a la promoción de la billetera digital Cuenta DNI, que beneficia directamente la economía de los hogares.

El furor disparó las expectativas de consumo debido a que la pieza se cocina de forma veloz y garantiza el aplauso de los comensales. Ante la variación de valores en los comercios de barrio, esta oportunidad de ahorro resulta vital para aliviar los gastos familiares.

Todo sobre este codiciado corte

La pieza corresponde a la parte periférica del diafragma del animal, constituyendo un músculo alargado que se encuentra pegado a las costillas de la res. Considerada antes un corte menor, su redescubrimiento revolucionó los hábitos locales, siendo hoy una de las opciones delgadas más codiciadas del país.

Este músculo destaca por su sabor intenso y una jugosidad incomparable aportada por la membrana que lo recubre de ambos lados. Su textura resulta fibrosa pero tierna si se respeta el punto justo, ofreciendo un contraste crujiente por fuera y suave por dentro en cada porción.

En el plano nutricional, aporta una excelente dosis de proteínas de alto valor biológico que son esenciales para el organismo. Contiene niveles significativos de hierro de alta disponibilidad, clave para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Aunque posee grasa externa, es magro en su interior.

La entraña requiere una cocción rápida a fuego fuerte para mantener intacta su jugosidad característica.

Cuenta DNI beneficios: cómo ahorrar en carnicerías

La aplicación Cuenta DNI confirmó la continuidad de su campaña de incentivos para apuntalar el consumo en los comercios de cercanía. Esta herramienta digital del Banco Provincia permite morigerar el impacto de los gastos diarios en las carnicerías y frigoríficos adheridos de los distintos municipios.

Si la entraña se ubica en un promedio de $36.000 por kilo en los comercios de Buenos Aires, la rebaja modifica sustancialmente el número final. Al aplicar el 20% de descuento, el comprador ahorra $7.200 por cada kilo, dejando el valor neto final en $28.800.

Las condiciones comerciales exigen que el usuario efectúe la transacción utilizando la aplicación instalada en el teléfono celular. El pago debe realizarse mediante código QR o clave asociada a la cuenta pública, dinamizando las ventas minoristas durante los días estipulados para el beneficio directo.

Guía de cocción y recetas recomendadas

La cocción perfecta del corte exige un fuego fuerte y constante, ya sea en parrilla o plancha de hierro caliente. Es fundamental mantener la membrana de grasa de un lado para que actúe como escudo térmico y retenga los jugos internos de la carne, con un tiempo estimado que no debe superar los 8 minutos por lado.

La versión a la parrilla con chimichurri casero representa la máxima expresión de la tradición nacional, realzando el sabor del músculo con hierbas frescas. Por otra parte, la preparación al horno con papas rústicas y cebollas se consolida como una alternativa excelente para los días de bajas temperaturas.

Preparar fajitas salteadas gana terreno en las cenas rápidas, donde la carne se corta en tiras finas y se cocina a fuego vivo con vegetales. Asimismo, la variante rellena con queso y panceta se transformó en el plato estrella de los cocineros que buscan innovar en sus reuniones.