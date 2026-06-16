El delicioso corte de carne de cerdo que es un "comodín" para varias recetas: ¿Cómo conseguirlo a $3.600?

El precio de los cortes más populares de la carne vacuna continúan en alza, por lo que muchos consumidores optan por alternativas más económicas sin resignar sabor ni versatilidad en la cocina.

En ese sentido, algunos cortes de cerdo comienzan a ganar protagonismo por su rendimiento y su capacidad de adaptarse a distintas preparaciones.

En este caso, se trata de una opción poco elegida en la rutina diaria, pero que ofrece muy buenos resultados en platos típicos de invierno. Desde guisos y estofados hasta preparaciones al horno o a la parrilla, este tipo de carne permite resolver comidas abundantes, sabrosas y a menor costo.

Qué corte de carne de cerdo es y por qué se destaca

La chuleta de paleta de cerdo se destaca por ser un corte tierno, con buen equilibrio entre carne y grasa, que al cocinarla mantiene su jugosidad sin volverse pesada. Esto la hace ideal tanto para la parrilla como para cocciones largas, como guisos o estofados. Su textura permite que los sabores se integren con facilidad, algo que se percibe en cada bocado.

Este corte proviene de la parte delantera del cerdo, cerca del hombro, lo que le aporta una firmeza adecuada para preparaciones tradicionales. Cuando se cocina a fuego lento, se desarma con facilidad, por lo que también resulta muy útil para recetas de carne desmechada, ya sea en sándwiches o acompañada con puré o arroz.

Las chuletas de paleta de cerdo resisten cocciones largas y cortas, por lo que son ideales para guisos, estofados, preparaciones al horno o parrilla.

Por su parte, la chuleta de jamón de cerdo se obtiene de la parte trasera del animal, próxima al lomo. Se caracteriza por tener una capa fina de grasa que intensifica su sabor durante la cocción. A las brasas, logra un dorado parejo y un gusto más pronunciado que otros cortes, lo que la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan una opción sabrosa sin gastar de más.

Cómo conseguir este corte de cerdo con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de chuleta de paleta de cerdo ronda los $5200 tanto en carnicerías de barrio como en grandes cadenas de supermercados.

Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a un valor más bajo mediante promociones vigentes. A través de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia, se puede obtener un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que reduce el precio a aproximadamente $4160 por kilo.

Este beneficio se encuentra unificado con la promoción de "Comercios de cercanía", por lo que está disponible de lunes a viernes. El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, alcanzable con consumos de hasta $60.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando pago con QR o Clave DNI y con dinero disponible en la cuenta. No se aplica en operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito, transferencias, envíos de dinero ni mediante otras billeteras digitales.

Por otro lado, también existe una promoción con Cuenta DNI que aplica un descuento del 30% en supermercados Coto, válida únicamente durante todos los jueves de junio en compras de cortes de carne de cerdo. Con este descuento, el kilo de chuleta de paleta de cerdo quedaría a un precio aún más bajo: $3.640.

Quienes aprovechen esta promoción, las compras deberán realizarlas mediante la tecnología NFC con una tarjeta Visa vinculada a la app de Cuenta DNI.