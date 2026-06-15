El corte de carne que se come con la mano y es perfecto para sumar a la picada para el partido de Argentina en el Mundial 2026

Cada partido de la Selección Argentina en los mundiales suele transformarse en mucho más que un evento deportivo. Las reuniones entre amigos, los encuentros familiares y las largas sobremesas se convierten en la excusa ideal para disfrutar de algo rico.

En ese contexto, existen preparaciones sencillas que ganan terreno de cara al debut en el Mundial 2026: es por su sabor, practicidad y capacidad rendidora. Entre ellas aparece una pieza de carne que combina una textura inigualable con un gusto intenso, perfecta para quienes buscan sorprender a los invitados.

Para alentar a la Selección: la preparación que conquista por su sabor y textura única

El favorito de las juntadas mundialistas: la carne irresistible, jugosa y tierna como manteca

Las ribs de cerdo son un corte que se obtiene de la zona de las costillas del animal. Se caracterizan por presentar una importante proporción de carne adherida al hueso, lo que les aporta un sabor profundo y una textura particularmente jugosa cuando reciben una cocción adecuada.

Una de sus principales virtudes es que admiten. De hecho, pueden cocinarse al horno, a la parrilla, al ahumador o incluso a fuego lento durante varias horas, logrando una carne extremadamente tierna que

Aunque suelen confundirse con las tradicionales costillitas de cerdo, las ribs presentan diferencias importantes. Generalmente poseen un formato más uniforme y pequeño, ideal para comer con la mano.

Su combinación de jugosidad, sabor intenso y textura tierna las convierte en un verdadero clásico de la gastronomía internacional.





Ribs: una opción barata para la picada del Mundial

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos mediante código QR, enlace de pago o Clave DNI, además de acceder a promociones y reintegros en distintos comercios adheridos.

Si un kilo de ribs de cerdo tiene un valor de $14.000, con el beneficio del 20% de descuento el ahorro será de $2.800. De esta manera, el precio final quedará en $11.200, una diferencia significativa para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar calidad.

Cabe destacar que para acceder al reintegro es necesario realizar el pago utilizando la aplicación Cuenta DNI en comercios adheridos a la promoción vigente. Los beneficios están sujetos a topes de $6000 y condiciones establecidas por Banco Provincia.

Tip de cocción para que queden súper tiernas

El secreto de las ribs de cerdo está en la paciencia. Lo ideal es condimentarlas y cocinarlas cubiertas con papel aluminio durante unas tres horas a temperatura baja (entre 140°C y 160°C).

Una vez que la carne esté bien tierna, se retira el aluminio, se pincela con salsa y se cocina unos minutos más para lograr una superficie caramelizada y llena de sabor.

Consejos sencillos para resultados perfectos.

Recetas y variantes para disfrutar las ribs

Las ribs combinan a la perfección con salsa barbacoa, una de las preparaciones más populares gracias a su equilibrio entre notas dulces, ahumadas y ligeramente picantes.

También pueden acompañarse con salsas a base de miel y mostaza; reducción de cerveza negra; chimichurri ahumado o incluso versiones inspiradas en la cocina asiática con soja, jengibre y ajo.

Otra alternativa consiste en desmenuzar la carne una vez cocida y utilizarla para preparar sándwiches, tacos, hamburguesas gourmet o tablas para compartir junto a papas rústicas y vegetales grillados.















