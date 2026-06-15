El corte de carne que se come con la mano y es perfecto para sumar a la picada para el partido de Argentina en el Mundial 2026
Con una cocción lenta que potencia cada fibra, este corte porcino se convirtió en una de las opciones más elegidas para compartir en reuniones familiares o encuentros con amigos.
Cada partido de la Selección Argentina en los mundiales suele transformarse en mucho más que un evento deportivo. Las reuniones entre amigos, los encuentros familiares y las largas sobremesas se convierten en la excusa ideal para disfrutar de algo rico.
En ese contexto, existen preparaciones sencillas que ganan terreno de cara al debut en el Mundial 2026: es por su sabor, practicidad y capacidad rendidora. Entre ellas aparece una pieza de carne que combina una textura inigualable con un gusto intenso, perfecta para quienes buscan sorprender a los invitados.
El favorito de las juntadas mundialistas: la carne irresistible, jugosa y tierna como manteca
Las ribs de cerdo son un corte que se obtiene de la zona de las costillas del animal. Se caracterizan por presentar una importante proporción de carne adherida al hueso, lo que les aporta un sabor profundo y una textura particularmente jugosa cuando reciben una cocción adecuada.
Aunque suelen confundirse con las tradicionales costillitas de cerdo, las ribs presentan diferencias importantes. Generalmente poseen un formato más uniforme y pequeño, ideal para comer con la mano.
Ribs: una opción barata para la picada del Mundial
Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos mediante código QR, enlace de pago o Clave DNI, además de acceder a promociones y reintegros en distintos comercios adheridos.
Si un kilo de ribs de cerdo tiene un valor de $14.000, con el beneficio del 20% de descuento el ahorro será de $2.800. De esta manera, el precio final quedará en $11.200, una diferencia significativa para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar calidad.
Cabe destacar que para acceder al reintegro es necesario realizar el pago utilizando la aplicación Cuenta DNI en comercios adheridos a la promoción vigente. Los beneficios están sujetos a topes de $6000 y condiciones establecidas por Banco Provincia.
Tip de cocción para que queden súper tiernas
El secreto de las ribs de cerdo está en la paciencia. Lo ideal es condimentarlas y cocinarlas cubiertas con papel aluminio durante unas tres horas a temperatura baja (entre 140°C y 160°C).
Una vez que la carne esté bien tierna, se retira el aluminio, se pincela con salsa y se cocina unos minutos más para lograr una superficie caramelizada y llena de sabor.
Recetas y variantes para disfrutar las ribs
Las ribs combinan a la perfección con salsa barbacoa, una de las preparaciones más populares gracias a su equilibrio entre notas dulces, ahumadas y ligeramente picantes.
También pueden acompañarse con salsas a base de miel y mostaza; reducción de cerveza negra; chimichurri ahumado o incluso versiones inspiradas en la cocina asiática con soja, jengibre y ajo.
Otra alternativa consiste en desmenuzar la carne una vez cocida y utilizarla para preparar sándwiches, tacos, hamburguesas gourmet o tablas para compartir junto a papas rústicas y vegetales grillados.