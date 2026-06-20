El corte de carne repleto de hierro y proteínas que es especial para milanesas y salteados: ¿Cómo conseguirlo a $2.500 el kilo?

Los cortes de carne más populares registran aumentos constantes, por lo que cada vez más consumidores buscan alternativas que permitan mantener una alimentación equilibrada sin afectar el bolsillo.

Entre esas opciones aparece un corte que, durante años, quedó relegado frente a otros más demandados. Sin embargo, su versatilidad en la cocina, su alto aporte de nutrientes y su bajo costo lo posicionan como una opción a tener en cuenta para quienes buscan comidas rendidoras y saludables.

Cuál es el corte de carne económico y nutritivo que recomiendan

El corte en cuestión es el hígado de vaca, una de las opciones más accesibles dentro de las carnicerías argentinas. Aunque muchas veces queda en segundo plano frente a cortes más populares, su composición nutricional lo ubica como uno de los alimentos más completos.

El hígado de vaca es rico en hierro y proteínas, por lo que es ideal para personas que padecen deficiencias de estos nutrientes.

En términos energéticos, aporta aproximadamente 135 kilocalorías cada 100 gramos y contiene entre un 20% y un 23% de proteínas. Además, se destaca por su elevado contenido de hierro hemo, que se absorbe con mayor facilidad en el organismo, así como por su aporte de minerales como zinc, selenio, potasio y cobre.

A esto se suman vitaminas esenciales como la B12, el ácido fólico y la vitamina A en su forma activa, fundamentales para diversas funciones del cuerpo.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Ayuda a prevenir y combatir la anemia gracias a su alto contenido de hierro.

Favorece el sistema nervioso y el desarrollo cerebral por su aporte de vitamina B12.

Contribuye a la producción de glóbulos rojos y al fortalecimiento del sistema inmune.

Mejora la salud visual debido a su contenido de vitamina A.

Funciona como un concentrado nutricional natural, comparable a un multivitamínico.





Cómo preparar el hígado de vaca en distintas comidas

El hígado de vaca se puede incorporar en una amplia variedad de recetas, lo que facilita su inclusión en la dieta diaria. Algunas opciones son:

Milanesas: una de las formas más populares, rebozadas y cocidas al horno o fritas.

Salteados: combinados con cebolla, morrón u otros vegetales.

A la plancha: con una cocción breve para mantener su textura.

En guisos: aportando sabor y valor nutricional a preparaciones más elaboradas.

En patés caseros: procesado con condimentos para untar.





Cómo conseguir el hígado con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de hígado ronda los $3.200 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existen formas de acceder a un valor más bajo mediante promociones vigentes.

Con el descuento del 20% que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia en comercios adheridos, el precio puede reducirse a aproximadamente $2.560 por kilo.

Este beneficio aplica para compras realizadas de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, y forma parte del programa de "Comercios de cercanía". El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con $60.000 en consumos.

Para acceder al descuento, el pago debe realizarse a través de la aplicación Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta. No se incluyen operaciones con tarjetas ni transferencias.