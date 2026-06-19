Los mejores cortes de carne con 20% de descuento: cuáles son y cómo aprovechar el beneficio de Cuenta DNI

Llenar la heladera y comer rico no requiere gastar una millonada. En medio de un escenario donde el consumo de carne vacuna obliga a adaptarse, las recomendaciones de los que más saben cambiaron las compras familiares.

Todo sobre los cortes de carne recomendados





Especialistas del sector coinciden en que la calidad de una pieza no se mide únicamente por su terneza. Atributos fundamentales como el sabor intenso, la jugosidad, la infiltración de grasa y el comportamiento ante el fuego determinan si una opción es conveniente.

Bajo esta lógica, opciones tradicionales como el lomo pierden terreno frente a alternativas que ofrecen una experiencia gastronómica mucho más potente por una fracción de su valor.

La paleta se consolida como la reina indiscutida del uso diario debido a su versatilidad para preparar milanesas o bifecitos rápidos, mientras que el roast beef es el aliado perfecto por su gran aporte de colágeno.

Por su parte, la marucha destaca por una veta de grasa central que le otorga una jugosidad extrema a la plancha, secundada por la tapa de asado y la tapa de cuadril, ideales para quienes priorizan texturas consistentes y sabores bien marcados.

El osobuco cierra el lote como la opción imbatible para recetas de cocción lenta gracias al aporte de su caracú.

El descuento de Cuenta DNI





El Banco Provincia mantiene activo su esperado beneficio del 20% de descuento en carnicerías (comercios de barrio adheridos), una medida que transforma los precios del mostrador de lunes a viernes.

Este beneficio está diseñado para compras presenciales en locales que participan de la promoción en todo el territorio bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, impulsando fuertemente el consumo interno.

Los números hablan por sí solos a la hora de pagar. Si el kilo de roast beef, paleta o tapa de asado sale $14.800, la rebaja del 20% le quita $2.960 de forma directa, dejando el valor real en apenas $11.840 por kilo.

En el caso de la marucha, que promedia los $14.900, el ahorro se traduce en $2.980, haciendo que el cliente pague netos $11.920. El osobuco, la alternativa más económica del grupo con un precio base de $8.800, baja hasta los $7.040 tras el descuento.

Para que la devolución impacte de forma correcta, la billetera digital exige cumplir con pautas estrictas. La modalidad de pago válida requiere abonar mediante la aplicación leyendo el código QR o utilizando la Clave DNI.

La promoción cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana, una cifra que se aprovecha al máximo al alcanzar un gasto de $30.000 en mercadería.

El dinero se acredita directamente en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación.

El reintegro del 20% de descuento se acredita de forma directa en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles.

Tip de cocción para un braseado perfecto





Para transformar opciones económicas en verdaderos manjares que se deshacen con el tenedor, la técnica obligatoria es el braseado lento a baja temperatura en el horno o cacerola.

El roast beef o la tapa de asado necesitan calor húmedo prolongado para que el colágeno duro se convierta en gelatina, aportando una textura extremadamente tierna y untuosa.

El proceso arranca sellando la pieza entera a fuego máximo en una olla con una base mínima de aceite para caramelizar la superficie. Una vez dorada, se retira y se genera un colchón con cebolla, zanahoria y morrón.

Se reincorpora la carne, se añade caldo hasta cubrir la mitad de la pieza y se tapa herméticamente, cocinando a fuego mínimo por un espacio de dos a tres horas, logrando un punto de cocción ideal donde las fibras se separan solas.

Recetas ideales para lucirse





Estas alternativas rinden al máximo cuando se respeta su naturaleza y se aplican métodos de cocción específicos para cada fisionomía.