Ideal para la parrilla: el corte de carne jugoso y lleno de sabor que conquista a los amantes del asado

La llegada del Mundial 2026 suele convertirse en la excusa perfecta para reunirse. Entre partidos, cábalas y festejos, el asado vuelve a ocupar un lugar central como una de las tradiciones más elegidas por los argentinos para acompañar cada partido.

Dentro de las alternativas disponibles en las carnicerías, existe una opción que sobresalen por su equilibrio entre ternura, jugosidad y sabor. Incluso, muchos parrilleros la presentan como una verdadera joya de la parrilla.

Una opción tierna para chuparse los dedos.

¿Cual es el corte jugoso y lleno de sabor que conquista a los amantes del asado?

El bife ancho es un corte que se obtiene de la parte delantera del lomo y se caracteriza por presentar una importante infiltración de grasa intramuscular, conocida como marmoleo.

Entre sus principales virtudes se destacan su terneza, el intenso gusto y la facilidad para lograr buenos resultados tanto en parrilla como en plancha.

También vale la pena mencionar que, gracias a su contenido graso, suele mantenerse húmedo incluso cuando alcanza puntos de cocción más avanzados.

Su característico marmoleo aporta una textura suave y un gusto intenso que se potencia sobre las brasas.

La principal diferencia con el bife angosto radica justamente en la cantidad de grasa y en su textura. Mientras el bife ancho presenta mayor marmoleo y un sabor más pronunciado, el bife angosto es más magro, compacto y de fibras algo más firmes.

Más allá de las diferencias, no se puede dejar de señalar que ambos son excelentes opciones para el asado, aunque ofrecen experiencias gastronómicas diferentes.

La grasa es la que hace la diferencia entre el bife ancho y el bife angosto.

¿Cómo conseguir bife ancho a buen precio?

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos desde el celular y acceder a promociones especiales en distintos comercios adheridos.

Entre los beneficios más destacados figura el descuento del 20% en carnicerías, granjas y pescaderías. El mismo esta vigente de lunes a viernes y cuenta con un tope de $6.000 por persona.

De esta manera, si un kilo de bife ancho tiene un valor de $14.000, al aplicar el beneficio, el ahorro será de $2.800. Es decir, el precio final a pagar será de $11.200.

Cabe destacar que para acceder a la promoción es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando QR, Clave DNI o pago asociado a la aplicación en comercios adheridos.

Las promociones bancarias permiten disfrutar cortes premium con importantes descuentos en carnicerías adheridas.

¿Cómo cocinar bife ancho en la parrilla?

Para obtener un buen resultado, se recomienda retirar la carne de la heladera entre 30 y 60 minutos antes de cocinarla. De esta forma, alcanza una temperatura más uniforme y mejora la cocción interna.

La parrilla debe estar bien caliente al comienzo para sellar ambas caras y conservar los jugos. Luego, conviene trasladar el corte a una zona de calor moderado para que termine de cocinarse lentamente sin quemarse por fuera.

La sal puede agregarse antes o durante la cocción, según la preferencia de cada parrillero. Una vez listo, es aconsejable dejar reposar la pieza durante algunos minutos antes de cortarla para que los jugos se redistribuyan y cada porción resulte más sabrosa.