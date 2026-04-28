El delicioso corte de carne ideal para sumar a la parrilla o al horno: se consigue a $10.200

En el universo de la carne vacuna, hay cortes que suelen acaparar toda la atención en la parrilla. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzaron a ganar terreno opciones menos conocidas que ofrecen resultados similares, tanto en sabor como en textura, pero con un costo más bajo.

Entre esas alternativas aparece un corte que empieza a destacarse entre parrilleros y cocineros caseros. Se trata de una pieza que combina jugosidad, buen rendimiento y facilidad de cocción, lo que la convierte en una opción interesante para incorporar en distintas preparaciones, ya sea a la parrilla, al horno o incluso a la plancha.

Carne: el corte que es ideal para incorporar a la parrilla o al horno sin gastar de más

El corte en cuestión es la marucha, una pieza que proviene de la parte delantera del vacuno, específicamente de la zona del hombro, donde recubre el área del bife ancho.

La marucha es una pieza ideal para la parrilla o el horno, ya que aguanta cocciones prolongadas. Aunque también se puede cocinar a la plancha si se corta en pedazos finos.

Se caracteriza por su forma plana y rectangular, con una proporción equilibrada de grasa natural y fibras blandas. Esta combinación le permite ofrecer una textura tierna y un sabor intenso, características muy valoradas para la parrilla.

Aunque no siempre se encuentra exhibida en las vitrinas, se puede solicitar directamente al carnicero. Además, tiene la ventaja de poder cortarse de manera longitudinal para obtener dos bifes, lo que facilita la cocción y permite evitar el cartílago central.

Algunas ideas para cocinar la marucha:

A la parrilla: cocinar a fuego medio, sellando primero de ambos lados para conservar los jugos.

cocinar a fuego medio, sellando primero de ambos lados para conservar los jugos. Al horno: ideal para hacerla entera con papas y verduras, logrando una cocción pareja.

ideal para hacerla entera con papas y verduras, logrando una cocción pareja. A la plancha: en bifes finos, permite una preparación rápida para el día a día.

en bifes finos, permite una preparación rápida para el día a día. Marinada: al dejarla reposar con condimentos, hierbas y limón, se potencia su sabor.

al dejarla reposar con condimentos, hierbas y limón, se potencia su sabor. Corte en tiras: puede utilizarse para salteados o preparaciones tipo wok.

Cómo conseguirla a mejor precio

Actualmente, el kilo de marucha ronda los $12.800 en carnicerías de barrio y grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, existe la posibilidad de adquirirla a un valor menor mediante promociones vigentes.

A través de la billetera digital Cuenta DNI, se aplica un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que permite conseguir este corte por aproximadamente $10.200.

El beneficio se encuentra disponible de lunes a viernes y forma parte del programa que unifica promociones en carnicerías, granjas y pescaderías con los llamados "comercios de cercanía". En este caso, el reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $25.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar mediante QR o Clave DNI utilizando dinero en cuenta. No aplica para pagos realizados con tarjetas, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.