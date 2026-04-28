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Martes, 28 de abril de 2026

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PARA APROVECHAR

Un corte de lujo que bajó de precio y ahora conviene más que nunca

Una opción magra, versátil y rendidora que gana terreno por su calidad, sabor suave y múltiples formas de preparación.

MBurczynsky

En un contexto económico donde el consumo se vuelve cada vez más selectivo, aparecen alternativas "poco conocidas" que combinan calidad y conveniencia

Entre las opciones, hay una que se destaca por su equilibrio entre rendimiento, textura y valor nutricional. Ideal tanto para preparaciones clásicas como para propuestas más elaboradas, se posiciona como una elección inteligente para el día a día.

&nbsp;Una opción cada vez más elegida que combina calidad, rendimiento y precio conveniente.&nbsp;
 Una opción cada vez más elegida que combina calidad, rendimiento y precio conveniente. 

Un corte de lujo que bajó de precio y se vuelve protagonista en la mesa 

El peceto es un corte bovino que se obtiene de la cara interna del muslo trasero. Se caracteriza por su forma cilíndrica y fibra compacta, lo que lo convierte en una pieza muy valorada en la cocina tradicional.

Entre sus principales virtudes se destaca su bajo contenido graso,  textura firme y capacidad de absorber sabores durante la cocción o marinado. Es un corte rendidor, ideal para preparaciones en frío o caliente, y muy utilizado en platos clásicos.

Desde el punto de vista nutricional, aporta proteínas de alta calidad, hierro y vitaminas del complejo B. Es una alternativa interesante para quienes buscan una alimentación equilibrada sin resignar sabor.

&nbsp;Magro, rendidor y lleno de sabor: una opción que se adapta a múltiples preparaciones.&nbsp;
 Magro, rendidor y lleno de sabor: una opción que se adapta a múltiples preparaciones. 

Peceto con descuento y rendidor

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece beneficios y descuentos en distintos rubros, incluyendo alimentos. Entre sus promociones más destacadas se encuentra el 20% de descuento en carnicerías adheridas, lo que permite acceder a productos de calidad a mejor precio.

Si el peceto tiene un valor de $20.000, con el reintegro vigente con la app, el precio final queda en $16.000, lo que representa un ahorro significativo en la compra.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando saldo en cuenta o medios habilitados dentro de la billetera digital en comercios adheridos.

La promoción es válida de lunes a viernes durante abril de 2026, con un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona. El descuento se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra y no aplica a pagos con tarjeta ni a transferencias.

&nbsp;Magro, rendidor y lleno de sabor: una opción que se adapta a múltiples preparaciones.&nbsp;
 Magro, rendidor y lleno de sabor: una opción que se adapta a múltiples preparaciones. 

Tips de cocción  

Para lograr una textura tierna y jugosa, lo ideal es cocinar esta pieza a fuego bajo y de manera prolongada. Puede sellarse previamente en sartén para concentrar sus jugos y luego terminarse al horno o en olla con caldo, lo que ayuda a mantener la humedad y potenciar el sabor.

Otra opción efectiva es dejarla en marinada durante varias horas con hierbas, ajo y algún medio ácido como vino o limón. Esto no solo aporta más sabor, sino que también ayuda a ablandar las fibras, logrando un resultado más delicado al momento de servir.

&nbsp;Cocción lenta y marinados simples marcan la diferencia en sabor y textura.&nbsp;
 Cocción lenta y marinados simples marcan la diferencia en sabor y textura. 

Recetas en las que se puede usar el peceto  

  • Vitel toné (clásico infaltable)
  • Peceto al horno con verduras
  • Sandwiches gourmet en frío
  • Carpaccio
  • Peceto mechado
  • Ensaladas proteicas 
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