El delicioso corte de carne "multiuso": sale genial en parrilla, horno o cacerola y se consigue a $6900

Los precios de los cortes de carne populares son cada vez más costosos, por lo que muchos consumidores buscan otras opciones que permitan equilibrar calidad y costo. En ese sentido, comienzan a destacarse opciones menos tradicionales que, sin tener la popularidad de los clásicos, ofrecen muy buenos resultados en la cocina.

Entre esas alternativas aparece un corte de cerdo que combina sabor, rendimiento y practicidad. Se trata de una pieza poco conocida, pero que resulta ideal para distintas preparaciones.

¿Cuál es el corte de carne de cerdo que es un "comodín" en la cocina?

El corte en cuestión es la colita de cuadril de cerdo, una pieza de forma cónica o triangular que se obtiene del cuarto trasero del animal. Generalmente pesa entre 500 y 800 gramos, lo que la hace adecuada para comidas familiares sin generar grandes sobrantes.

La colita de cuadril de cerdo se adapta a distintos métodos de cocción y se puede complementar con una gran variedad de guarniciones.

Se trata de una carne magra que, a diferencia de otros cortes similares, conserva una pequeña capa de grasa en su exterior. Este detalle es clave durante la cocción, ya que esa grasa se funde y ayuda a mantener la jugosidad, evitando que la carne se reseque.

Aunque no tiene la fama de otros cortes más difundidos, la colita de cuadril de cerdo se destaca por su versatilidad en la cocina. Puede prepararse entera o en porciones, adaptándose a distintos estilos:

A la parrilla: requiere entre 40 y 50 minutos de cocción y se recomienda sellarla primero del lado de la grasa.

Al horno: funciona muy bien rellena o simplemente condimentada con hierbas.

A la cacerola: su tamaño permite una cocción pareja y una buena absorción de salsas.



El cerdo, en general, tiene un sabor más suave que la carne vacuna, lo que permite combinarlo con una amplia variedad de ingredientes. En este caso, hay algunas combinaciones que potencian especialmente su sabor:

Ingredientes agridulces: miel, mostaza o reducción de aceto.

Hierbas: romero, tomillo y ajo.

Cítricos: limón o naranja para realzar su perfil natural.





Cómo conseguir este corte a mejor precio

Actualmente, el precio promedio del kilo de colita de cuadril de cerdo ronda los $9900 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten acceder a este producto a valores más bajos.

Una de las opciones es a través de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento en supermercados Coto durante los jueves de abril. Esta promoción no tiene tope de reintegro y se aplica directamente al momento del pago.

Para acceder al beneficio, es necesario pagar con tecnología NFC utilizando una tarjeta Visa Débito vinculada a la aplicación, una función disponible en dispositivos Android. El último jueves de abril para aprovechar esta promoción es el 30.

Además, también existe un descuento del 20% de lunes a viernes mediante el beneficio de "Comercios de cercanía", utilizando la misma billetera digital. En este caso, el pago debe realizarse con dinero en cuenta a través de QR o Clave DNI.