El corte de carne "premium" que es ideal para múltiples recetas

El consumo de carne vacuna alcanzó su punto más bajo en 20 años debido a los constantes aumentos. Por esto, los consumidores buscan alternativas y promociones para cuidar el bolsillo.

En este contexto, el vacío se mantiene como una "joya" gastronómica por su capacidad de adaptarse al horno, la parrilla o la cacerola. Es uno de los cortes más valorados en los hogares argentinos.

El vacío es una de las opciones más elegidas por su versatilidad.

Precios y cómo ahorrar con Cuenta DNI

Actualmente, el kilo de vacío ronda los 25 mil pesos. Sin embargo, es posible conseguirlo a un precio aproximado de $20.500 utilizando los beneficios bancarios disponibles.

Si se aprovecha el 20% de descuento de Cuenta DNI (vigente de lunes a viernes), el ahorro es significativo. Esto permite acceder a una pieza de alta calidad a un costo mucho más competitivo.

Características del corte y cocción





El vacío es un corte magro que destaca por su terneza y sabor intenso. Cuenta con una capa de grasa externa que le aporta jugosidad, siendo ideal para procesos de cocción lenta.

Se ubica en la zona baja del costillar y es una pieza fibrosa. El secreto es cocinarlo a fuego bajo para que la grasa se derrita de forma uniforme y se retengan todos los jugos naturales.

Consejos para que el vacío no salga duro

La recomendación principal es no pinchar la carne durante la cocción. Se deben utilizar pinzas en lugar de tenedores para evitar que se pierdan los jugos que garantizan su sabor ahumado.

Al momento de servir, es fundamental cortarlo en tiras finas y siempre en contra de la fibra. De lo contrario, la carne puede adquirir una consistencia chiclosa difícil de masticar.

Finalmente, recordá dejar la pieza a temperatura ambiente al menos 30 minutos antes de cocinarla. Este paso asegura una cocción pareja, ya sea que elijas la parrilla o el horno.