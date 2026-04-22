El corte de carne "premium" que sale menos de $10.000 y es ideal para el horno

Comer carne vacuna se volvió un lujo para pocos. Con el consumo en su piso histórico, los argentinos están obligados a buscar alternativas que no maten el bolsillo pero que mantengan el sabor. En esa pelea, hay un ganador indiscutido: el solomillo de cerdo.

Este corte es considerado la "joya" de la carnicería por su parecido con el lomo vacuno, pero con una diferencia abismal en el precio. Hoy se puede conseguir por aproximadamente $9.360 el kilo si aprovechás el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes.

¿Por qué el solomillo es el mejor aliado del ahorro?

Es una pieza totalmente magra, tierna y sin desperdicio. A diferencia del lomo de cerdo, que es más grueso y seco, el solomillo es más pequeño y se deshace en la boca si se cocina bien. Además, es una bomba de proteínas, hierro y vitaminas con muy poca grasa.

El solomillo de cerdo es ideal para hacer a la parrilla, a la plancha o al horno.

Al ser una carne cónica y alargada, es perfecta para tirar al horno con unas papas o hacerla a la sartén en medallones. El secreto es que rinde cada gramo porque no tiene hueso ni grasa exterior pesada.

El secreto para que no te salga "una suela"

El error más común es pasarse de rosca con el fuego. Al ser una carne tan magra, si lo dejás de más se seca. Tenés que cocinarlo a fuego medio y retirarlo cuando todavía está jugoso.

Otro truco de experto: dejarlo reposar cinco minutos antes de cortarlo. Si lo cortás apenas sale del horno, pierde todos los jugos y se endurece. Secalo bien antes de mandarlo a la fuente para que se dore por fuera y quede tierno por dentro.