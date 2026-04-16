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Jueves, 16 de abril de 2026

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DESPLOME

El consumo de carne está en su nivel más bajo en 20 años: cayó 10% en lo que va de 2026

A marzo pasado, el promedio de los últimos doce meses quedó en el equivalente a 47,3 kilos por habitante por año. Cuáles fueron los principales factores.

El consumo de carne vacuna en Argentina está en su nivel más bajo en 20 años según advirtió la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). En el primer trimestre de 2026, se consumieron 512,8 mil toneladas, lo que implicó una contracción del 10% frente al mismo período del año pasado.

De acuerdo con el informe difundido en las últimas horas, el consumo de carne vacuna retrocedió en los últimos doce meses, con el cierre de marzo último, un 3,7%, a 47,3 kilos por habitante por año. Hace dos décadas, superaba los 60 kilos por persona.

El consumo de carne está en su nivel más bajo en 20 años (Fuente Ciccra).

El consumo de carne está en su nivel más bajo en 20 años (Fuente Ciccra).

Menor oferta y suba de precios

Según la Ciccra uno de los factores que influyó en este comportamiento es la menor oferta de hacienda disponible. En el primer trimestre, la producción de carne vacuna sumó 700.185 toneladas res con hueso, lo que representó una baja interanual del 5,1%. Esta reducción equivale a unas 37.500 toneladas menos ofrecidas al mercado.

Además, en marzo el rubro de carnes y derivados registró un aumento del 6,9%, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, superó ampliamente la variación del nivel general de inflación, que fue del 3,4%.

Asimismo, mientras el mercado interno se contrae, las exportaciones crecen. Es que, de acuerdo con el informe de la Ciccra, en lo que va del año se habrían exportado 187.400 toneladas res con hueso, aproximadamente 11,4% más que en el primer trimestre de 2025.

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