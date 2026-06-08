La opción que recomiendan los carniceros: rinde mucho, tiene gran sabor y ahora cuesta menos

En un contexto donde muchas familias buscan ahorrar en el presupuesto del hogar, los cortes tradicionales vuelven a destacarse por su excelente relación entre precio, rendimiento y sabor.

Entre las alternativas más elegidas aparece una pieza de cerdo que se caracteriza por su textura suave, facilidad de cocción y capacidad para alimentar a varias personas.

Tierno, jugoso y fácil de cocinar, es una de las opciones más buscadas por quienes quieren cuidar el bolsillo.

Carne tierna y rendidora: la opción económica que vuelve a ganar lugar en las mesas argentinas





El matambre de cerdo es un corte que se obtiene de la zona ubicada entre el cuero y las costillas del animal. Se destaca por tener una capa equilibrada de grasa y carne, lo que le aporta jugosidad y un sabor muy apreciado por los amantes de la cocina casera.

Una de sus principales virtudes es su versatilidad. Puede cocinarse a la parrilla, al horno, a la pizza, relleno, a la plancha o incluso braseado. Gracias a ello, se adapta a distintas recetas y permite obtener excelentes resultados sin necesidad de técnicas complejas.

A diferencia del matambre vacuno, la versión porcina suele resultar más tierna y jugosa de forma natural. Además, requiere menos tiempo de cocción y generalmente presenta un costo más accesible, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar sin resignar calidad.

Su textura tierna y su facilidad de preparación permiten elaborar una amplia variedad de recetas para toda la familia.

¿Cómo conseguir matambre bueno y barato?

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece promociones especiales para sus usuarios. Durante junio de 2026, quienes compren en carnicerías adheridas de lunes a viernes pueden acceder a un reintegro del 20%, con un tope de devolución de $6.000 por semana y por persona.

Si el matambre de cerdo tiene un precio de $15.000 por kilo, al aplicarse el beneficio el reintegro será de $3.000. De esta manera, el costo final quedará en $12.000, siempre que el comprador no haya alcanzado previamente el límite semanal establecido por la promoción.

Para acceder al descuento es necesario realizar el pago mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando las opciones "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago", "Clave DNI" en terminales Posnet o Payway, o a través de Cuenta DNI Comercios.

El beneficio no aplica para pagos con tarjetas de crédito o débito asociadas a la billetera, transferencias ni códigos QR de Mercado Pago u otras aplicaciones.

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un reintegro del 20% en carnicerías adheridas durante los días hábiles de junio.

Consejos para que quede súper tierno

Uno de los secretos para obtener una textura perfecta consiste en cocinarlo a fuego moderado y evitar temperaturas excesivamente altas durante largos períodos. Esto permite que las fibras se relajen y la carne conserve su jugosidad natural.

También es recomendable marinarlo previamente con limón, mostaza, cerveza, vino o hierbas aromáticas. Estos ingredientes ayudan a realzar el sabor y favorecen una textura más suave.

Si se cocina al horno, cubrirlo con papel aluminio durante gran parte de la cocción ayuda a mantener la humedad dentro del corte de carne y favorece la cocción pareja.

Tierno, jugoso y fácil de cocinar, es una de las opciones más buscadas por quienes quieren cuidar el bolsillo.

Recetas en las que se puede utilizar el matambre

El matambre de cerdo puede transformarse en una gran variedad de platos. Una de las preparaciones más populares es el matambre a la pizza, cubierto con salsa de tomate, queso y condimentos.

También puede servirse relleno con vegetales y queso, cocinarse a la parrilla acompañado por ensaladas, prepararse al horno con papas o utilizarse en sandwiches abundantes.

Su versatilidad lo convierte en un aliado ideal para reuniones familiares, almuerzos de fin de semana y comidas cotidianas, ya que puede fraccionarse en porciones.







