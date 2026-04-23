El corte de carne que rinde para varias recetas y se consigue a $10.500 el kilo

A la hora de planificar comidas para los días de otoño e invierno, hay cortes de carne que, sin ser los más populares, ofrecen grandes resultados en la cocina. Uno de ellos se destaca por su capacidad de adaptarse a distintas recetas, su buen rendimiento y un sabor que gana protagonismo en preparaciones de cocción lenta.

Por su sabor y terneza, puede utilizarse tanto en guisos clásicos como en preparaciones al horno o incluso en la parrilla. Esta capacidad de adaptarse a diferentes métodos de cocción lo vuelve una alternativa funcional para quienes buscan ahorrar un poco más, sin perder calidad en los platos.

Carne: el sabroso corte que rinde para varias recetas de invierno

El corte en cuestión es la palomita, una pieza que se extrae del cuarto delantero de la res, ubicada entre el brazuelo y la espaldilla. Se trata de una carne de fibra firme y sabor intenso, lo que la hace especialmente adecuada para cocciones prolongadas o recetas en las que debe absorber salsas y condimentos.

La palomita es un corte tierno que se adapta bien a cocciones largas, lo que la hace ideal para el horno, parrilla o estofados.

Una de sus principales cualidades es su textura. Cuando se cocina a fuego lento o durante largos períodos, la carne adquiere una consistencia tierna y jugosa, lo que la vuelve muy valorada en preparaciones caseras tradicionales.

Entre las formas más habituales de cocinarla se destacan:

Guisos tradicionales: ideal para preparaciones con lentejas, porotos o verduras, donde el tiempo de cocción potencia su sabor.

ideal para preparaciones con lentejas, porotos o verduras, donde el tiempo de cocción potencia su sabor. Carne al horno: combinada con papas, cebollas y hierbas, logra una textura suave y un sabor concentrado.

combinada con papas, cebollas y hierbas, logra una textura suave y un sabor concentrado. Estofados: absorbe muy bien salsas a base de tomate, vino o caldo.

absorbe muy bien salsas a base de tomate, vino o caldo. A la parrilla: en porciones más pequeñas, puede cocinarse a las brasas.

en porciones más pequeñas, puede cocinarse a las brasas. Carne desmenuzada: luego de una cocción larga, es útil para sándwiches o rellenos de empanadas.

Al ser un corte de carne magro, se puede aprovechar en su totalidad al momento de cocinarlo.

Cómo conseguir palomita con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de palomita ronda los $13.200 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existen alternativas para reducir ese costo.

Una de ellas es el descuento del 20% que ofrece la billetera virtual Cuenta DNI en comercios adheridos. A través de este beneficio, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $10.500.

La promoción forma parte del programa "Comercios de cercanía", que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, y se aplica de lunes a viernes. El reintegro cuenta con un tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con compras de hasta $25.000.

Para acceder al descuento, es necesario abonar con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI. No están incluidos los pagos realizados con tarjeta de crédito, débito, transferencias ni otras billeteras digitales.