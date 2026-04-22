El corte económico que queda súper tierno y salva cualquier comida

En tiempos donde el precio de los alimentos importa tanto como el sabor, encontrar opciones accesibles sin resignar calidad es clave para la rutina diaria de la familia.

Dentro de la variedad, un corte de carne que se destaca por su equilibrio entre sabor, precio y facilidad de cocción. Proveniente de una zona con buena proporción de carne y grasa, ofrece una textura tierna y jugosa cuando se prepara correctamente.

Una alternativa accesible que combina sabor, practicidad y excelente resultado en la cocina diaria.

El secreto mejor guardado para comer rico sin gastar de más

La chuleta de cerdo es un corte proveniente del lomo con hueso, muy popular por su equilibrio entre carne magra y grasa. Esa combinación le aporta sabor y jugosidad, convirtiéndola en una opción ideal para distintas técnicas de cocción.

Entre sus principales virtudes se destacan su precio accesible, rápida cocción y facilidad de preparación. Es una carne que absorbe muy bien marinados y condimentos, lo que permite variar sabores sin complicaciones. Además, bien cocida, logra una textura tierna y agradable.

A diferencia de la bondiola, que es un corte más graso y fibroso ubicado en la zona del cuello, la chuleta es más magra y uniforme. La bondiola suele requerir cocciones más largas para ablandarse, mientras que la chuleta permite preparaciones rápidas sin perder jugosidad.

Versátil, rendidora y fácil de cocinar: ideal para cualquier día de la semana.

Chuleta de cerdo: una opción barata y rendidora

Cuenta DNI es una billetera digital del Banco Provincia que permite pagar con el celular y acceder a descuentos en comercios adheridos, especialmente en alimentos y productos de consumo diario.

Actualmente, existen dos métodos de ahorro para carnes. El primero ofrece un 20% en comercios de cercanía, válido de lunes a viernes durante abril de 2026 para pagos realizados con QR, link de pago o Clave DNI.

El tope es de $5.000 por semana y por persona. Por ejemplo, si la chuleta cuesta $14.000, con el descuento del 20% el ahorro es de $2.800, por lo que el precio final queda en $11.200.

Con descuentos y reintegros, se puede disfrutar de buena carne gastando mucho menos.

El segundo beneficio es en supermercados Coto, disponible los jueves de abril: 30% de descuento pagando con Visa Débito del Banco Provincia mediante tecnología NFC a través de Cuenta DNI.

Este descuento se aplica directamente en caja y tiene condiciones específicas, sin acumulación con otras promociones y con exclusiones en ciertos productos.

Si el precio de la chuleta es de $14.000 y se aplica la oferta disponible, el ahorro es de $4.200. De esta manera, el precio final a pagar queda en $9.800, convirtiéndose en una opción aún más conveniente para el consumo familiar.

Una oportunidad ideal para llevar calidad a la mesa, aprovechando al máximo cada descuento disponible.

Tips de cocción

En plancha

Cocinar a fuego medio-alto con un poco de aceite. Sellar bien de ambos lados y no pinchar la carne para conservar los jugos. Ideal para una cocción rápida y dorada.

Al horno

Cocinar a temperatura moderada (180°C) durante 25-35 minutos. Se puede agregar caldo, vino o vegetales para mantener la humedad y potenciar el sabor.

A la parrilla

Cocinar a brasas medias, sin fuego fuerte directo. Dar vuelta solo una vez para lograr un dorado parejo y evitar que se seque.