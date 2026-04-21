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Martes, 21 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
MUY RICO

El corte de carne sabroso e ideal para comidas abundantes

Se trata de una opción económica y versátil que gana protagonismo en recetas de temporada, con la posibilidad de obtenerla a un precio más accesible mediante promociones vigentes.

LBarrios

Con los precios elevados de la carne, cada vez más personas buscan alternativas rendidoras para cocinar sin resignar sabor. En ese sentido, hay un corte que, aunque no suele ser de los más elegidos en el consumo diario, se posiciona como una opción ideal para platos abundantes.

Se trata de una pieza que se destaca por su firmeza y su capacidad para potenciar preparaciones que requieren tiempo y cocción lenta. Por sus características, resulta especialmente adecuada para recetas típicas de otoño e invierno, como guisos, estofados o comidas con relleno de carne picada.

Cuál es el corte de carne rendidor y sabroso, ideal para comidas de otoño e invierno

El corte en cuestión es la carnaza de novillo, una pieza que proviene del cuarto delantero del animal, cerca del codo. Se caracteriza por tener fibras gruesas y una proporción equilibrada de grasa.

Estas particularidades hacen que no sea la opción más adecuada para preparaciones rápidas como la parrilla o la plancha. Sin embargo, en cocciones prolongadas a fuego bajo despliega todo su potencial: las fibras se ablandan y el sabor se intensifica.

La carnaza es ideal para cocciones lentas, por lo que es perfecta para incorporar a guisados, estofados, sopas o pucheros.
La carnaza es ideal para cocciones lentas, por lo que es perfecta para incorporar a guisados, estofados, sopas o pucheros.

Por este motivo, suele utilizarse en platos como guisos, estofados, sopas, pucheros o incluso como carne picada para rellenos de empanadas y otras preparaciones. Su rendimiento y sabor la convierten en una alternativa atractiva para comidas familiares o de gran volumen.

Cómo conseguir este corte con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de carnaza ronda los $9.400 en carnicerías de barrio y en grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten reducir considerablemente ese valor.

Una de las opciones disponibles es el beneficio de la billetera virtual Cuenta DNI, que ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas dentro del programa de "Comercios de cercanía".

Con esta promoción, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $7.500, lo que representa un ahorro significativo para quienes realizan compras semanales. El descuento está vigente de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $25.000.

El beneficio se aplica únicamente a pagos realizados mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta, y no incluye operaciones efectuadas con tarjetas, transferencias u otras billeteras digitales.


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