Los vecinos copan los comercios de cercanía para stockearse de falda, panceta y chorizo colorado antes del próximo feriado por el Día del Trabajador.

Dicha tendencia confirmó que el guiso tradicional sigue siendo el eje de la mesa argentina. Los consumidores realizan maniobras de ingeniería financiera para llenar la olla sin que el presupuesto colapse.

Los comerciantes advirtieron que la demanda de piezas "pulsudas" creció un 40% recientemente. El kilo de falda, que promedia hoy los $5.500, representa un valor central en las heladeras de barrio.

Cómo pagar un 35% menos con Cuenta DNI

El Banco Provincia ratificó la vigencia del beneficio del 35% de ahorro en establecimientos adheridos durante los sábados. Dicha devolución permite recuperar hasta $6.000 por semana de forma directa.

Los usuarios deben utilizar la billetera virtual para que el alivio impacte en el saldo a los pocos días. La jugada maestra de los hogares consiste en dividir las compras entre los integrantes que posean la aplicación.

Si tres adultos realizan la transacción por separado, el beneficio total escala a los $18.000. Esta estrategia frenó la caída del consumo en los sectores populares, donde cada peso se defiende con planificación.

Los comerciantes advirtieron que la demanda de piezas "pulsudas" creció un 40% recientemente.

El mapa del sabor: qué elegir para que no sea una sopa

Especialistas en cocina criolla revelaron que el secreto reside en el colágeno. Las patitas de cerdo y el cuerito resultan fundamentales para lograr esa textura espesa que busca el paladar.

Dichos productos suelen ser las opciones más económicas y rinden para un recipiente familiar entero. Estas partes aportan un brillo y una consistencia que ninguna otra proteína puede igualar en el guiso.

El chorizo colorado alcanzó en algunos locales los $3.500 por unidad. Los expertos recomiendan comprarlo por peso en las ferias municipales para recortar gastos innecesarios antes del festejo.

Los secretos del osobuco y la tradición criolla

Por su parte, el osobuco ganó terreno como reemplazo de otros insumos más costosos. El caracú otorga ese gusto profundo y "engrasado" que tanto valoran los amantes de la receta tradicional.

El locro nació como una preparación de resistencia en la época colonial. Aquellos menudos y tripas hoy son componentes centrales de una fórmula que une a todo el país en cada fecha patria.

Las autoridades aconsejaron verificar que el local tenga el cartel de Cuenta DNI visible para evitar sorpresas al abonar.