Asado del Día del Padre: el corte que sale bien mantecoso a la parrilla y cuesta solo $8800

El Día del Padre suele convertirse en una excusa perfecta para encender el fuego y compartir una comida en familia. En ese contexto, la carne a la parrilla vuelve a ocupar un lugar central como una de las opciones más elegidas para la celebración.

Entre los distintos cortes que se consiguen en carnicerías y supermercados, aparece el asado del centro, una alternativa que se destaca por su textura tierna y su buen resultado a las brasas. Además, se posiciona como una opción accesible, que con descuentos como el 20% de Cuenta DNI puede conseguirse por menos de $8800.

El corte de carne perfecto para el asado del Día del Padre

El corte de carne perfecto para el asado del Día del Padre

El asado del centro es uno de los cortes más tradicionales a la hora de pensar en la parrilla argentina. Se obtiene de la parte media de las costillas de la vaca y se caracteriza por un equilibrio entre carne y grasa que le aporta sabor y jugosidad durante la cocción.

A diferencia de otros cortes más fibrosos, este se destaca por su terneza cuando se cocina a fuego lento y de manera pareja. Por eso suele ser una de las opciones preferidas para reuniones familiares o celebraciones, ya que garantiza un resultado rendidor y sabroso.

Además de su perfil clásico en la parrilla, suele ubicarse dentro de los cortes más accesibles del mercado, lo que lo convierte en una alternativa elegida tanto por su calidad como por su precio. Bien preparado, puede ofrecer una experiencia de parrilla completa sin necesidad de técnicas complejas.

En supermercados y comercios de barrio, su precio ronda los $10.999, pero si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes en carnicerías se puede obtener por solo $8800, con una rebaja de $2200 que permite ahorrar un poco y cuidar el bolsillo. El nuevo tope es de $6000 y se alcanza con $30.000 en consumos.