Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 21 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
SALVADOR

Asado del Día del Padre: el corte que sale bien mantecoso a la parrilla y cuesta solo $8800

Una opción accesible para celebrar a papá en su día, con un corte que se luce en la parrilla por su sabor y terneza.

CLederer
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Día del Padre suele convertirse en una excusa perfecta para encender el fuego y compartir una comida en familia. En ese contexto, la carne a la parrilla vuelve a ocupar un lugar central como una de las opciones más elegidas para la celebración.

Entre los distintos cortes que se consiguen en carnicerías y supermercados, aparece el asado del centro, una alternativa que se destaca por su textura tierna y su buen resultado a las brasas. Además, se posiciona como una opción accesible, que con descuentos como el 20% de Cuenta DNI puede conseguirse por menos de $8800. 

El corte de carne perfecto para el asado del Día del Padre

El corte de carne perfecto para el asado del Día del Padre

El corte de carne perfecto para el asado del Día del Padre

El asado del centro es uno de los cortes más tradicionales a la hora de pensar en la parrilla argentina. Se obtiene de la parte media de las costillas de la vaca y se caracteriza por un equilibrio entre carne y grasa que le aporta sabor y jugosidad durante la cocción.

A diferencia de otros cortes más fibrosos, este se destaca por su terneza cuando se cocina a fuego lento y de manera pareja. Por eso suele ser una de las opciones preferidas para reuniones familiares o celebraciones, ya que garantiza un resultado rendidor y sabroso.

Además de su perfil clásico en la parrilla, suele ubicarse dentro de los cortes más accesibles del mercado, lo que lo convierte en una alternativa elegida tanto por su calidad como por su precio. Bien preparado, puede ofrecer una experiencia de parrilla completa sin necesidad de técnicas complejas.

En supermercados y comercios de barrio, su precio ronda los $10.999, pero si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes en carnicerías se puede obtener por solo $8800, con una rebaja de $2200 que permite ahorrar un poco y cuidar el bolsillo. El nuevo tope es de $6000 y se alcanza con $30.000 en consumos.

Esta nota habla de:
1
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

Últimas noticias de Carne