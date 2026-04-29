El más tierno: un corte de carne perfecto para "tirar" a la parrilla o hacerlo relleno por $5.800

La tortuguita de cerdo es un corte de carne poco conocido pero muy rendidor, ideal para quienes buscan una opción sabrosa, versátil y más económica.

Se destaca por su textura tierna y su buen equilibrio entre carne y grasa, lo que la hace perfecta tanto para preparar arrollados como para llevar a la parrilla sin que pierda jugosidad.

Además, con el 20% de descuento de Cuenta DNI, se puede conseguir por alrededor de $5.800, convirtiéndose en una alternativa accesible para sumar a la mesa sin resignar calidad ni sabor.

Tortuguita de cerdo: el corte tierno y poco conocido para ampliar las recetas del menú





Tortuguita de cerdo.

La toruguita de cerdo es un corte que se destaca por su terneza y jugosidad, gracias al equilibrio justo entre carne magra y grasa.

Proviene de la zona del hombro del animal, lo que le da esa textura suave que se mantiene incluso en cocciones más largas.

No es de los cortes más populares, pero justamente ahí está su ventaja: suele ser más económico y muy rendidor. Su versatilidad es uno de sus puntos fuertes.

Se puede usar para arrollados, al horno, a la parrilla o incluso en preparaciones más caseras como guisos o carnes desmenuzadas y se adapta bien a distintos condimentos y marinados, absorbiendo sabores sin perder su propia identidad.

Además, no requiere técnicas complicadas, por lo que es ideal tanto para quienes cocinan seguido como para quienes buscan algo simple.

Entre sus beneficios, además de ser accesible, aporta proteínas y es una buena alternativa para variar el consumo de carnes sin resignar sabor ni calidad.

El precio de este corte ronda los $7.300 en supermercados y carnicerías, pero si se utiliza el 20% de descuento que tiene la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, de lunes a viernes en carnicerías durante el mes de abril, se puede obtener con una rebaja de $1.400 que lo deja en aproximadamente $5.800 y lo transforma en el aliado más tentador para tus comidas.

Conviene tener en cuenta que solo se aplica a compras hechas desde la app, usando opciones como "Pagar QR", "Link de pago" o "Clave DNI" en comercios adheridos. No están incluidos los pagos con tarjetas ni los QR de otras billeteras digitales.