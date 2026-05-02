"Brownie Fit" de chocolate y banana: la receta proteica sin harina que es furor este otoño

La búsqueda de postres que sean un mimo al paladar sin descuidar el entrenamiento puso al Brownie Fit en el centro de todas las miradas. Esta fórmula reveló ser una bomba de nutrición que se adapta a cualquier estación.

Con un aporte de 9,1 gramos de proteínas por ración, este manjar se posicionó como el aliado ideal para quienes buscan aumentar su masa muscular de forma natural.

Dicha receta sorprendió por ser baja en calorías, sin lactosa y totalmente libre de gluten. Cada porción aporta 269,9 Kcal, lo que representa apenas el 13,5% de la energía diaria recomendada para un adulto.

La lista de compras para 8 raciones

Para que el brownie salga "para el sogazo", los cocineros deberán tener listos estos ingredientes básicos sobre la mesada:

3 bananas grandes y muy maduras.

3 huevos frescos y 15 dátiles para el dulzor natural.

200 gramos de copos de avena entera.

50 gramos de cacao en polvo puro y 25 gramos de chocolate negro troceado.

25 gramos de avellanas o nueces picadas.

Esenciales: Vainilla líquida, levadura, una pizca de sal y canela en polvo.

La búsqueda de postres que sean un mimo al paladar sin descuidar el entrenamiento puso al Brownie Fit en el centro de todas las miradas.

El paso a paso para esta receta

La elaboración prometió resultados increíbles en apenas 46 minutos. El procedimiento se divide en pasos simples que cualquier vecino puede realizar en su casa sin ser un experto pastelero:

Precalentado: Poner el horno a 180°C para que esté listo al momento de recibir la masa. Humedad: Procesar o pisar las bananas junto a los huevos, los dátiles y la vainilla hasta lograr una mezcla integrada. Secos: Añadir los copos de avena, la levadura, el cacao, la sal y la canela. Integrar bien durante un par de minutos. El toque final: Incorporar los trozos de chocolate puro y los frutos secos a la masa, reservando una parte para decorar por encima. Cocción: Echar la mezcla en un molde con papel de hornear (o untado en aceite de coco) y llevar al horno por 20 minutos.

Esta receta acorraló al aburrimiento de las dietas estrictas, demostrando que se puede comer rico y sano al mismo tiempo. El Brownie Fit se erigió como el plan ideal para disfrutar con un café mientras el frío del otoño empieza a pegar en Buenos Aires.