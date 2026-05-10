Receta de sfogliatella, la clásica factura italiana crocante y cremosa ideal para acompañar el mate

La sfogliatella es una de las facturas más emblemáticas de la pastelería italiana y se reconoce fácilmente por su forma de acordeón y su relleno bien suave. Originaria del sur de Italia, especialmente de la región de Nápoles, con el tiempo se convirtió en una preparación clásica que mezcla textura, aroma y una crema delicada que contrasta con el exterior quebradizo.

Aunque suele asociarse con cafeterías y panaderías tradicionales, esta receta también ganó popularidad en otros países por su aspecto artesanal y su sabor delicado. Ya sea en su versión más clásica o con pequeñas variaciones en el relleno, sigue siendo una opción muy elegida para acompañar el mate, el café o una merienda distinta y más especial.

¿Cómo preparar la sfogliatella para acompañar la infusión en la merienda?





¿Cómo preparar la sfogliatella para acompañar la infusión en la merienda?

Ingredientes



Para la masa

500 gramos de harina

200 ml de agua

1 pizca de sal

150 gramos de manteca o grasa vegetal derretida



Para el relleno

250 ml de leche

80 gramos de azúcar

100 gramos de ricota

70 gramos de sémola fina

1 huevo

Ralladura de limón o naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

Azúcar impalpable



Paso a paso

