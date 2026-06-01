El secreto de los mejores chefs para cocinar arroz blanco: por qué no se hace solo con agua
Aunque muchas personas lo preparan únicamente con agua, cada vez más chefs recomiendan modificar ese paso para potenciar su sabor. Con algunos ingredientes simples y un cambio en la cocción, el arroz blanco puede transformarse en una preparación mucho más rica y llena de matices.
El arroz blanco es uno de los acompañamientos más populares en cocinas de todo el mundo, ya que su preparación es sencilla y, en la mayoría de los hogares, suele cocinarse siempre de la misma manera: con agua y un poco de sal. Sin embargo, muchos chefs aseguran que pequeños cambios en la receta pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.
Lejos de recurrir a ingredientes costosos o técnicas complejas, varios cocineros coinciden en que el secreto está en potenciar el líquido de cocción y sumar algunos aromas que aporten sazón.
¿Cuál es el método y la receta definitiva para hacer más rico el arroz blanco?
Según recomiendan muchos chefs, el secreto para lograr un arroz blanco más sabroso está en dejar de cocinarlo únicamente con agua. En su lugar, sugieren incorporar caldo casero y sumar ingredientes simples como ajo y hojas de laurel durante la cocción, una combinación que aporta más aroma, profundidad de sabor y transforma por completo un acompañamiento tan clásico como cotidiano.
Ingredientes
- 1 taza de arroz blanco
- 2 tazas de caldo casero (de verduras o pollo)
- 3 dientes de ajo
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharada de aceite de oliva o manteca
- Sal a gusto
Paso a paso
-Pelar los dientes de ajo y dorarlos ligeramente en una olla con el aceite o la manteca. No hace falta picarlos; pueden cocinarse enteros para que aporten aroma sin invadir el sabor.
-Incorporar el arroz y revolver durante uno o dos minutos para que los granos se impregnen de la materia grasa y comiencen a tostarse suavemente. Agregar las hojas de laurel y el caldo caliente. Corregir la sal si es necesario. Cocinar a fuego medio hasta que rompa hervor.
-Luego bajar el fuego al mínimo, tapar la olla y dejar cocinar entre 15 y 18 minutos, o hasta que el líquido se absorba por completo. Apagar el fuego y dejar reposar cinco minutos con la tapa puesta antes de servir.
Los secretos de los chefs
- Utilizar caldo en lugar de agua aporta más profundidad de sabor desde el primer minuto de cocción.
- Dorar el ajo previamente ayuda a perfumar el arroz sin necesidad de sumar especias más fuertes.
- No revolver el arroz mientras se cocina permite que los granos queden más sueltos.
- Respetar el tiempo de reposo final mejora la textura y ayuda a que termine de absorber los aromas del laurel y el caldo.
- Si se busca un resultado todavía más aromático, algunos cocineros agregan una pequeña porción de manteca justo antes de servir.