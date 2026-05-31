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Receta de galletitas craqueladas de chocolate: cómo hacer el clásico postre con exterior crocante e interior suave
Con su característica superficie agrietada y un interior húmedo y chocolatoso, estas galletitas se convirtieron en una de las opciones favoritas para acompañar el café, el mate o disfrutar como postre.
Las galletitas craqueladas de chocolate son una de esas recetas clásicas de la repostería que llaman la atención a simple vista por su superficie agrietada cubierta de azúcar. Sin embargo, gran parte de su popularidad también se debe al contraste entre su exterior apenas crocante y un interior suave, húmedo y lleno de sabor a chocolate.
Ideales para acompañar una merienda, un café o simplemente para disfrutar en cualquier momento del día, pueden prepararse con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina. Además, no requieren técnicas complejas, por lo que son una excelente opción tanto para principiantes como para quienes buscan una receta dulce y rendidora.
El truco para preparar las galletitas craqueladas de chocolate y que salgan perfectas
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 50 gramos de manteca
- 2 huevos
- 100 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 180 gramos de harina leudante
- 30 gramos de cacao amargo en polvo
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria
Preparación
- Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en el microondas. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y dejar enfriar unos minutos.
- En un recipiente, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar. Incorporar la mezcla de chocolate derretido y revolver bien.
- Agregar la harina leudante, el cacao amargo y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea y algo pegajosa.
- Cubrir el bowl con film y llevar la preparación a la heladera durante al menos dos horas. Este paso es fundamental para poder manipular la masa y lograr el efecto craquelado.
- Una vez fría, formar bolitas del tamaño de una nuez y pasarlas generosamente por azúcar impalpable.
- Distribuir las bolitas en una placa para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos. Al hornearse, las galletitas se abrirán formando las clásicas grietas blancas en la superficie.
- Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos y servir. Por fuera quedarán apenas crocantes, mientras que por dentro conservarán una textura suave y húmeda.