Receta de galletitas craqueladas de chocolate: cómo hacer el clásico postre con exterior crocante e interior suave

Las galletitas craqueladas de chocolate son una de esas recetas clásicas de la repostería que llaman la atención a simple vista por su superficie agrietada cubierta de azúcar. Sin embargo, gran parte de su popularidad también se debe al contraste entre su exterior apenas crocante y un interior suave, húmedo y lleno de sabor a chocolate.

Ideales para acompañar una merienda, un café o simplemente para disfrutar en cualquier momento del día, pueden prepararse con ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina. Además, no requieren técnicas complejas, por lo que son una excelente opción tanto para principiantes como para quienes buscan una receta dulce y rendidora.

El truco para preparar las galletitas craqueladas de chocolate y que salgan perfectas





El truco para preparar las galletitas craqueladas de chocolate y que salgan perfectas

Ingredientes

200 gramos de chocolate semiamargo

50 gramos de manteca

2 huevos

100 gramos de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 gramos de harina leudante

30 gramos de cacao amargo en polvo

1 pizca de sal

Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Preparación