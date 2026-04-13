Receta irresistible de tarta de conitos de dulce de leche: una "bomba" para la merienda

La tarta de conitos de dulce de leche es una de esas propuestas que transforman cualquier merienda en un momento especial. Con una combinación irresistible de texturas y sabores, es ideal para quienes buscan algo dulce, casero y sin complicaciones.

Como acompañante infalible, un buen café, mate o té ayuda a equilibrar su intensidad y resaltar cada bocado. También puede ser una excelente alternativa para celebraciones o reuniones, donde siempre se luce como una opción original y tentadora.

Una tarta de conitos de dulce de leche que combina cremosidad, dulzura y una presentación irresistible para la merienda.

Ingredientes para la tarta conitos de dulce de leche

1 tapa de masa para tarta (dulce)

12 conitos de dulce de leche

250 g de dulce de leche extra

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

100 g de chocolate para cobertura (opcional)

Ingredientes simples que se combinan para lograr un postre delicioso y fácil de preparar.

Preparación rápida y fácil

1. Preparar la base



Colocá la tapa de masa en un molde para tarta previamente enmantecado o apenas rociado con materia grasa. Acomodala bien sobre la base y los bordes, presionando suavemente con los dedos para que quede pareja. Luego, pinchá toda la superficie con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.

Llevála a horno precalentado a 180°C entre 10 y 12 minutos, o hasta que se vea apenas dorada. Cuando esté lista, retirala y dejala enfriar por completo antes de sumar el relleno.

2. Hacer la mezcla cremosa



En un bowl, colocá la crema de leche bien fría junto con el azúcar y batila hasta que tome cuerpo, pero sin llegar a punto chantilly firme. La idea es lograr una textura aireada y suave.

Después, agregá el dulce de leche de a poco e integralo con movimientos envolventes o con batidor a velocidad baja, hasta obtener una preparación homogénea, cremosa y sin grumos.

3. Rellenar la tarta



Una vez que la base esté fría, volcá encima la mezcla de crema y dulce de leche. Distribuila con una espátula o cuchara para que quede bien nivelada y llegue a todos los bordes. Este paso es importante para que la tarta tenga una presentación prolija y cada porción salga pareja.

4. Colocar los conitos



Sobre la superficie, acomodá los conitos de dulce de leche de manera ordenada. Podés ubicarlos en círculo, desde afuera hacia adentro, o darles una disposición más libre si buscás un efecto casero y abundante. Presionalos apenas para que queden firmes sobre el relleno, pero sin hundirlos demasiado.

5. Sumar una terminación extra



Si querés darle un toque más goloso, derretí el chocolate a baño María o en tandas cortas en el microondas, mezclando para que no se queme.

Después, dejalo entibiar unos minutos y volcá hilos finos por encima de los conitos o sobre toda la tarta. Este detalle no solo aporta más sabor, sino también una terminación más vistosa.

6. Llevar al frío



Una vez armada, llevá la tarta a la heladera durante al menos dos horas para que el relleno tome consistencia y los sabores se integren mejor. Este reposo hace que al momento de cortarla mantenga mejor la forma y resulte más firme.

7. Servir



Cuando esté bien fría, retirala de la heladera, desmoldala con cuidado y cortala en porciones. Se puede servir sola o acompañada con café, té o mate, ideal para una merienda bien dulce y especial.

Un armado sencillo que da como resultado una tarta vistosa y llena de sabor.

Consejos finales

Para un mejor resultado, usá dulce de leche repostero, ya que tiene mayor firmeza y ayuda a que la preparación mantenga su estructura. Si querés una versión más liviana, podés reducir el azúcar o utilizar crema con menor contenido graso.

Además, podés sumar un toque crocante incorporando frutos secos picados o galletitas trituradas en la base. Si buscás innovar, probá reemplazar el chocolate por coco rallado o una lluvia de cacao amargo para equilibrar la dulzura.