Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 11 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
CROCANTES Y RICOS

Cuernitos de grasa caseros: el clásico perfecto para acompañar el mate

Perfecta para una pausa deliciosa, esta propuesta simple y rendidora se destaca por su textura suave y su sabor bien tradicional.

MBurczynsky

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, especialmente cuando se comparte con familia o amigos. Ya sea con mate, café o té, siempre aparece la excusa perfecta para sumar algo rico que acompañe

En ese contexto, los cuernitos de grasa se posicionan como un infaltable por su sabor y versatilidad. Fáciles de hacer y perfectos para compartir, se convierten en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento y darle un toque especial a la mesa. 

&nbsp;Una propuesta ideal para sumar algo rico y casero a la mesa de cada día.&nbsp;
 Una propuesta ideal para sumar algo rico y casero a la mesa de cada día. 

Ingredientes para los cuernitos de grasa 

  • 500 g de harina 000
  • 25 g de levadura fresca (o 10 g seca)
  • 250 ml de leche tibia
  • 80 g de grasa (puede ser vacuna o manteca)
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de sal

    • &nbsp;Ingredientes simples que se transforman en un clásico irresistible.&nbsp;
     Ingredientes simples que se transforman en un clásico irresistible. 

    Preparación paso a paso 

    1. Activar la levadura
    En un bowl, colocar la leche tibia junto con el azúcar y la levadura. Mezclar suavemente y dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que se forme espuma en la superficie.

    2. Formar la masa
    En otro recipiente grande, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro e incorporar el huevo, la grasa derretida (no caliente) y la mezcla de levadura.

    3. Integrar y amasar
    Unir todos los ingredientes hasta formar una masa. Luego, amasar durante unos 10 minutos hasta lograr una textura lisa, suave y elástica.

    4. Primer levado
    Tapar la masa y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

    5. Dar forma a los cuernitos
    Estirar la masa formando un círculo grande y cortar en triángulos. Enrollar cada uno desde la base hacia la punta para dar la forma clásica.

    6. Segundo levado
    Colocar los cuernitos en una placa enmantecada, cubrirlos y dejarlos reposar unos 30 minutos más.

    7. Cocción
    Pintar con huevo (opcional) y llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

    8. Enfriar y servir
    Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de servir

    &nbsp;El proceso casero que garantiza textura suave y sabor inigualable.&nbsp;
     El proceso casero que garantiza textura suave y sabor inigualable. 

    Tips clave para lograr cuernitos perfectos 

    •  Cuidá la temperatura de los líquidos: la leche debe estar tibia, nunca caliente. Si está muy caliente, puede "matar" la levadura y la masa no va a leudar bien.  
    • Respetá los tiempos de levado: no apures el proceso. Dejar que la masa duplique su tamaño es clave para lograr una textura aireada y liviana.  
    • Amasado correcto = mejor resultado:  amasá hasta que la masa quede lisa y elástica. Si está pegajosa, podés agregar un poco de harina, pero sin excederte.  
    •  Usá buena materia grasa: la calidad de la grasa (o manteca) influye mucho en el sabor final. Una buena materia prima hace la diferencia.  
    •  Controlá la cocción: cuando estén dorados, sacalos. Si te pasás de cocción, pueden quedar secos.
    •  Tip PRO: podés dejarlos enfriar tapados con un repasador limpio: así conservan mejor la humedad y quedan más tiernos.  
    Esta nota habla de:
    1
    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
    Noticias

    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

    2
    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
    Noticias

    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

    3
    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
    Noticias

    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

    4
    Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
    Noticias

    Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

    5
    La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años
    Noticias

    La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años

    Últimas noticias de Receta