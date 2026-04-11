Cuernitos de grasa caseros: el clásico perfecto para acompañar el mate

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, especialmente cuando se comparte con familia o amigos. Ya sea con mate, café o té, siempre aparece la excusa perfecta para sumar algo rico que acompañe.

En ese contexto, los cuernitos de grasa se posicionan como un infaltable por su sabor y versatilidad. Fáciles de hacer y perfectos para compartir, se convierten en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento y darle un toque especial a la mesa.

Una propuesta ideal para sumar algo rico y casero a la mesa de cada día.

Ingredientes para los cuernitos de grasa

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca (o 10 g seca)

250 ml de leche tibia

80 g de grasa (puede ser vacuna o manteca)

1 huevo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

Ingredientes simples que se transforman en un clásico irresistible.

Preparación paso a paso

1. Activar la levadura

En un bowl, colocar la leche tibia junto con el azúcar y la levadura. Mezclar suavemente y dejar reposar entre 10 y 15 minutos hasta que se forme espuma en la superficie.

2. Formar la masa

En otro recipiente grande, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro e incorporar el huevo, la grasa derretida (no caliente) y la mezcla de levadura.

3. Integrar y amasar

Unir todos los ingredientes hasta formar una masa. Luego, amasar durante unos 10 minutos hasta lograr una textura lisa, suave y elástica.

4. Primer levado

Tapar la masa y dejar reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

5. Dar forma a los cuernitos

Estirar la masa formando un círculo grande y cortar en triángulos. Enrollar cada uno desde la base hacia la punta para dar la forma clásica.

6. Segundo levado

Colocar los cuernitos en una placa enmantecada, cubrirlos y dejarlos reposar unos 30 minutos más.

7. Cocción

Pintar con huevo (opcional) y llevar a horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

8. Enfriar y servir

Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de servir

El proceso casero que garantiza textura suave y sabor inigualable.

Tips clave para lograr cuernitos perfectos