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Martes, 14 de abril de 2026

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Pancitos saborizados: la receta económica que te salva cualquier merienda o picada

Fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, estos pancitos caseros se convirtieron en una opción ideal para acompañar desayunos, meriendas o reuniones informales sin gastar de más.

LBarrios

Los pancitos saborizados son de esas recetas caseras que nunca fallan, ya que son una alternativa simple, económica y rendidora que permite resolver desde una merienda hasta una picada improvisada.

Se trata de una preparación versátil que puede adaptarse a distintos gustos y ocasiones. Su base es sencilla y utiliza ingredientes habituales en cualquier cocina: hierbas, quesos o incluso embutidos que aportan sabor y variedad sin elevar demasiado el costo.

Además, estos pancitos tienen la ventaja de que se pueden preparar en cantidad y conservar durante varios días, lo que los convierte en una opción práctica para tener siempre a mano.

Receta para hacer pancitos saborizados

Ingredientes:

  • 500 g de harina de trigo todo uso
  • 100 g de azúcar
  • 1 sobre de levadura seca de panadería
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche tibia
  • 50 ml de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal
  • 3 cucharadas de orégano, ciboulette, perejil, albahaca u otras hierbas a gusto (también puede sumarse queso o salame)
  • Semillas de sésamo para decorar (opcional)
Podés sumar los sabores que prefieras: desde quesos y embutidos, hasta hierbas frescas o condimentos.
Podés sumar los sabores que prefieras: desde quesos y embutidos, hasta hierbas frescas o condimentos.

Procedimiento:

  1. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, la levadura, los huevos, la leche tibia, el aceite de oliva, la sal y las hierbas elegidas.
  2. Amasar durante 10 a 15 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
  3. Dividir la preparación en 12 porciones iguales.
  4. Formar los pancitos con las manos o con ayuda de un rodillo.
  5. Colocarlos en una bandeja para horno previamente forrada con papel manteca.
  6. Espolvorear con semillas de sésamo si se desea.
  7. Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
  8. Dejar enfriar antes de servir.

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