Pancitos saborizados: la receta económica que te salva cualquier merienda o picada

Los pancitos saborizados son de esas recetas caseras que nunca fallan, ya que son una alternativa simple, económica y rendidora que permite resolver desde una merienda hasta una picada improvisada.

Se trata de una preparación versátil que puede adaptarse a distintos gustos y ocasiones. Su base es sencilla y utiliza ingredientes habituales en cualquier cocina: hierbas, quesos o incluso embutidos que aportan sabor y variedad sin elevar demasiado el costo.

Además, estos pancitos tienen la ventaja de que se pueden preparar en cantidad y conservar durante varios días, lo que los convierte en una opción práctica para tener siempre a mano.

Receta para hacer pancitos saborizados

Ingredientes :

500 g de harina de trigo todo uso

100 g de azúcar

1 sobre de levadura seca de panadería

2 huevos

100 ml de leche tibia

50 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

3 cucharadas de orégano, ciboulette, perejil, albahaca u otras hierbas a gusto (también puede sumarse queso o salame)

Semillas de sésamo para decorar (opcional)

Podés sumar los sabores que prefieras: desde quesos y embutidos, hasta hierbas frescas o condimentos.

Procedimiento: