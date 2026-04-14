RIQUÍSIMOS
Pancitos saborizados: la receta económica que te salva cualquier merienda o picada
Fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, estos pancitos caseros se convirtieron en una opción ideal para acompañar desayunos, meriendas o reuniones informales sin gastar de más.
Los pancitos saborizados son de esas recetas caseras que nunca fallan, ya que son una alternativa simple, económica y rendidora que permite resolver desde una merienda hasta una picada improvisada.
Se trata de una preparación versátil que puede adaptarse a distintos gustos y ocasiones. Su base es sencilla y utiliza ingredientes habituales en cualquier cocina: hierbas, quesos o incluso embutidos que aportan sabor y variedad sin elevar demasiado el costo.
Además, estos pancitos tienen la ventaja de que se pueden preparar en cantidad y conservar durante varios días, lo que los convierte en una opción práctica para tener siempre a mano.
Receta para hacer pancitos saborizados
Ingredientes:
- 500 g de harina de trigo todo uso
- 100 g de azúcar
- 1 sobre de levadura seca de panadería
- 2 huevos
- 100 ml de leche tibia
- 50 ml de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 3 cucharadas de orégano, ciboulette, perejil, albahaca u otras hierbas a gusto (también puede sumarse queso o salame)
- Semillas de sésamo para decorar (opcional)
Procedimiento:
- En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, la levadura, los huevos, la leche tibia, el aceite de oliva, la sal y las hierbas elegidas.
- Amasar durante 10 a 15 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
- Dividir la preparación en 12 porciones iguales.
- Formar los pancitos con las manos o con ayuda de un rodillo.
- Colocarlos en una bandeja para horno previamente forrada con papel manteca.
- Espolvorear con semillas de sésamo si se desea.
- Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
- Dejar enfriar antes de servir.