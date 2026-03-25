Ahorrá en Semana Santa: la receta simple de huevos de Pascua para rellenar

Con pocos ingredientes y un paso a paso fácil, esta receta permite preparar huevos de Pascua caseros y ahorrar dinero en una época donde los precios suelen aumentar.

La llegada de Semana Santa suele venir acompañada de una fuerte suba en los precios de los tradicionales huevos de chocolate. Frente a este escenario, cada vez más personas optan por prepararlos en casa como una forma de cuidar el bolsillo sin resignar sabor ni calidad.

Con ingredientes accesibles y fáciles de conseguir, es posible lograr huevos de Pascua deliciosos, ideales tanto para regalar como para compartir en familia. Además, la receta no requiere conocimientos avanzados de repostería, lo que la convierte en una preparación apta para principiantes.

Otro punto a favor es la posibilidad de personalizar cada huevo según el gusto de quien lo reciba. Desde el tipo de chocolate hasta el relleno, las variantes son amplias y permiten adaptarse a distintos presupuestos. 

Receta para Semana Santa: paso a paso para hacer huevos de Pascua caseros

Ingredientes:

  • 500 gramos de chocolate cobertura (con leche, semiamargo o blanco)
  • Confites, bombones o sorpresas pequeñas (opcional)
  • Molde para huevos de Pascua
  • Papel aluminio o papel celofán para envolver
La receta para hacer huevos de Pascua es fácil y apta para principiantes en la cocina. Además, es una buena opción para emprender durante la temporada, ya que los ingredientes son mínimos y económicos.
Preparación:

  1. Picar el chocolate cobertura en trozos pequeños y derretirlo a baño María o en el microondas, controlando que no se queme. Es importante revolver cada tanto para lograr una textura uniforme.
  2. Una vez derretido, dejar que el chocolate baje levemente su temperatura antes de utilizarlo, para evitar que queden marcas opacas en el resultado final.
  3. Volcar una cantidad de chocolate en el molde para huevos de Pascua y distribuirlo de manera pareja, cubriendo toda la superficie interna.
  4. Llevar el molde a la heladera durante unos minutos hasta que el chocolate se endurezca.
  5. Repetir el proceso con una segunda capa para darle mayor firmeza al huevo.
  6. Una vez que las mitades estén completamente firmes, desmoldarlas con cuidado.
  7. Si se desea, colocar confites, bombones o pequeñas sorpresas en el interior.
  8. Unir ambas partes con un poco de chocolate derretido en los bordes y dejar secar.
  9. Finalmente, envolver con papel aluminio o celofán para su presentación.

Tips e ideas para mejorar la receta

  • Para obtener un mejor acabado, se recomienda templar el chocolate, ya que esto permite lograr una superficie más brillante y una textura más crocante. También es importante utilizar moldes limpios y secos para evitar imperfecciones.
  • En cuanto al relleno, se pueden incorporar opciones como dulce de leche, mousse de chocolate, frutos secos o golosinas, según el gusto personal. Otra alternativa es decorar el exterior con hilos de chocolate de otro color o pequeños confites para darle un toque más atractivo.
  • Además, si la intención es emprender, ya que el costo de producción es relativamente bajo y la demanda suele ser alta. Se pueden armar distintas presentaciones, combinando tamaños, tipos de chocolate y rellenos. Esto permite ofrecer variedad y adaptarse a diferentes clientes.

