Cremona rellena de dulce: la receta más tentadora para la merienda

La cremona rellena de dulce es una opción ideal para transformar la merienda en un momento especial. Su combinación de masa crocante y relleno suave la convierte en una propuesta casera que siempre sorprende y conquista a todos.

Además, se luce aún más cuando se acompaña con mate, café o té. También puede servirse con chocolate caliente o incluso sumarle un toque extra con azúcar por encima, logrando una alternativa versátil y perfecta para cualquier ocasión.

La cremona rellena de dulce se convierte en la gran protagonista de una merienda casera y especial.

Ingredientes para la cremona rellena

500 g de harina 000

10 g de sal

250 ml de agua tibia

50 g de grasa o manteca

200 g de dulce (membrillo o batata, a elección)

1 cucharadita de azúcar (opcional)

Elementos simples que se transforman en una preparación casera llena de sabor.

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

En un bowl grande, colocar la harina junto con la sal. Mezclar bien y formar un hueco en el centro. Incorporar la grasa o manteca y comenzar a integrar.

2. Incorporar el líquido

Agregar el agua tibia de a poco mientras se mezcla, hasta formar una masa homogénea. Amasar durante unos 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.

3. Descanso

Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 a 30 minutos para que se relaje y sea más fácil de trabajar.

4. Estirar y formar capas

Estirar la masa con palo de amasar hasta obtener un rectángulo fino. Si se desea un efecto más hojaldrado, se pueden hacer pliegues simples y volver a estirar.

5. Agregar el relleno

Cortar el dulce en bastones o láminas y distribuirlo en el centro de la masa.

6. Dar forma

Doblar la masa cubriendo el relleno y realizar los cortes característicos en la superficie, sin llegar al fondo.

7. Hornear

Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada y crocante.

8. Opcional

Al salir del horno, se puede espolvorear con azúcar para un toque extra.

Cada etapa suma textura y aroma hasta lograr una preparación dorada y tentadora.

Variantes de rellenos dulces

Dulce de membrillo

Dulce de batata

Dulce de leche (mejor si es repostero)

Mermelada de frutos rojos

Mermelada de durazno o ciruela