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Lunes, 23 de marzo de 2026

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Cremona rellena de dulce: la receta más tentadora para la merienda

Una opción casera, fácil de preparar y perfecta para acompañar el mate con un sabor que sorprende en cada bocado.

MBurczynsky

La cremona rellena de dulce es una opción ideal para transformar la merienda en un momento especial. Su combinación de masa crocante y relleno suave la convierte en una propuesta casera que siempre sorprende y conquista a todos.

Además, se luce aún más cuando se acompaña con mate, café o té. También puede servirse con chocolate caliente o incluso sumarle un toque extra con azúcar por encima, logrando una alternativa versátil y perfecta para cualquier ocasión.

&nbsp;La cremona rellena de dulce se convierte en la gran protagonista de una merienda casera y especial.&nbsp;
 La cremona rellena de dulce se convierte en la gran protagonista de una merienda casera y especial. 

Ingredientes para la cremona rellena 

  • 500 g de harina 000
  • 10 g de sal
  • 250 ml de agua tibia
  • 50 g de grasa o manteca
  • 200 g de dulce (membrillo o batata, a elección)
  • 1 cucharadita de azúcar (opcional)
    • &nbsp;Elementos simples que se transforman en una preparación casera llena de sabor.&nbsp;
     Elementos simples que se transforman en una preparación casera llena de sabor. 

    Preparación paso a paso

    1. Preparar la masa
    En un bowl grande, colocar la harina junto con la sal. Mezclar bien y formar un hueco en el centro. Incorporar la grasa o manteca y comenzar a integrar.

    2. Incorporar el líquido
    Agregar el agua tibia de a poco mientras se mezcla, hasta formar una masa homogénea. Amasar durante unos 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.

    3. Descanso
    Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 a 30 minutos para que se relaje y sea más fácil de trabajar.

    4. Estirar y formar capas
    Estirar la masa con palo de amasar hasta obtener un rectángulo fino. Si se desea un efecto más hojaldrado, se pueden hacer pliegues simples y volver a estirar.

    5. Agregar el relleno
    Cortar el dulce en bastones o láminas y distribuirlo en el centro de la masa.

    6. Dar forma
    Doblar la masa cubriendo el relleno y realizar los cortes característicos en la superficie, sin llegar al fondo.

    7. Hornear
    Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada y crocante.

    8. Opcional
    Al salir del horno, se puede espolvorear con azúcar para un toque extra.

    Cada etapa suma textura y aroma hasta lograr una preparación dorada y tentadora.

    Cada etapa suma textura y aroma hasta lograr una preparación dorada y tentadora.

    Variantes de rellenos dulces 

  • Dulce de membrillo
  • Dulce de batata
  • Dulce de leche (mejor si es repostero)
  • Mermelada de frutos rojos
  • Mermelada de durazno o ciruela

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