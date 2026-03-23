Cremona rellena de dulce: la receta más tentadora para la merienda
Una opción casera, fácil de preparar y perfecta para acompañar el mate con un sabor que sorprende en cada bocado.
La cremona rellena de dulce es una opción ideal para transformar la merienda en un momento especial. Su combinación de masa crocante y relleno suave la convierte en una propuesta casera que siempre sorprende y conquista a todos.
Además, se luce aún más cuando se acompaña con mate, café o té. También puede servirse con chocolate caliente o incluso sumarle un toque extra con azúcar por encima, logrando una alternativa versátil y perfecta para cualquier ocasión.
Ingredientes para la cremona rellena
Preparación paso a paso
1. Preparar la masa
En un bowl grande, colocar la harina junto con la sal. Mezclar bien y formar un hueco en el centro. Incorporar la grasa o manteca y comenzar a integrar.
2. Incorporar el líquido
Agregar el agua tibia de a poco mientras se mezcla, hasta formar una masa homogénea. Amasar durante unos 10 minutos hasta lograr una textura suave y elástica.
3. Descanso
Cubrir la masa y dejar reposar durante 20 a 30 minutos para que se relaje y sea más fácil de trabajar.
4. Estirar y formar capas
Estirar la masa con palo de amasar hasta obtener un rectángulo fino. Si se desea un efecto más hojaldrado, se pueden hacer pliegues simples y volver a estirar.
5. Agregar el relleno
Cortar el dulce en bastones o láminas y distribuirlo en el centro de la masa.
6. Dar forma
Doblar la masa cubriendo el relleno y realizar los cortes característicos en la superficie, sin llegar al fondo.
7. Hornear
Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada y crocante.
8. Opcional
Al salir del horno, se puede espolvorear con azúcar para un toque extra.
Variantes de rellenos dulces