Tortilla de papa con 5 ingredientes y en pocos pasos: ¿Cómo hacer el clásico plato con mucho sabor y que nunca falla?

La tortilla de papa es una de esas recetas que atraviesan generaciones y fronteras. Con ingredientes simples como papa, huevo y cebolla, se transforma en un plato completo, rendidor y lleno de sabor. Ideal para una cena rápida o para compartir en familia.

De origen español, esta preparación llegó a Argentina con la inmigración y se convirtió en un clásico infaltable en cualquier cocina. Cada casa tiene su versión: más jugosa, bien cocida, con o sin cebolla (tema polémico si los hay).

Si estás buscando una receta fácil, económica y que siempre salga bien, esta tortilla de papa casera es la respuesta. Con algunos tips clave, te va a quedar dorada por fuera y cremosa por dentro.

La tortilla española nació en el siglo XVIII como un plato humilde y nutritivo. Con el tiempo, se volvió un ícono gastronómico que hoy tiene miles de variantes. En Argentina, la adoptamos con cariño y la hacemos bien a nuestro estilo.

Ingredientes:

4 papas medianas

4 huevos

1 cebolla grande

Sal y pimienta a gusto

Aceite (cantidad necesaria)





La tortilla de papa es un clásico argentino-español que nunca falla, con pocos ingredientes y mucho sabor.

Paso a paso para una tortilla de papa perfecta

Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubitos chicos. Esto ayuda a que se cocinen parejo y más rápido. Cortá la cebolla en pluma fina. Este corte le da una textura más suave al cocinarse. En una sartén con bastante aceite, cociná las papas a fuego medio. No deben dorarse demasiado, sino quedar tiernas. Sumá la cebolla a mitad de cocción. Retirá y escurrí bien el exceso de aceite. Este paso es clave para que la tortilla no quede pesada. Batí los huevos en un bowl con sal y pimienta, sin sobrebatir (solo integrar). Mezclá las papas y cebolla con el huevo y dejá reposar unos minutos para que absorba sabor. En una sartén antiadherente con un poco de aceite, volcá la mezcla y cociná a fuego bajo. Cuando esté firme abajo, dala vuelta con la ayuda de un plato y cociná del otro lado.

La tortilla de papa llegó a Argentina con la inmigración y se convirtió en un clásico infaltable.

Tips para no fallar en la cocina

La tortilla de papa es simple, pero tiene su magia en los detalles. Probala sola, con ensalada o como parte de una picada.

Podés agregarle morrón, chorizo colorado o queso para variar. Si te gusta más jugosa, cocinala menos tiempo; si preferís firme, dejala un rato más en el fuego.



