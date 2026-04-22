Tortilla de papa con 5 ingredientes y en pocos pasos: ¿Cómo hacer el clásico plato con mucho sabor y que nunca falla?
Si estás buscando una receta fácil, económica y que siempre salga bien, la tortilla de papa casera es la respuesta.
La tortilla de papa es una de esas recetas que atraviesan generaciones y fronteras. Con ingredientes simples como papa, huevo y cebolla, se transforma en un plato completo, rendidor y lleno de sabor. Ideal para una cena rápida o para compartir en familia.
De origen español, esta preparación llegó a Argentina con la inmigración y se convirtió en un clásico infaltable en cualquier cocina. Cada casa tiene su versión: más jugosa, bien cocida, con o sin cebolla (tema polémico si los hay).
Si estás buscando una receta fácil, económica y que siempre salga bien, esta tortilla de papa casera es la respuesta. Con algunos tips clave, te va a quedar dorada por fuera y cremosa por dentro.
La tortilla española nació en el siglo XVIII como un plato humilde y nutritivo. Con el tiempo, se volvió un ícono gastronómico que hoy tiene miles de variantes. En Argentina, la adoptamos con cariño y la hacemos bien a nuestro estilo.
Ingredientes:
- 4 papas medianas
- 4 huevos
- 1 cebolla grande
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite (cantidad necesaria)
Paso a paso para una tortilla de papa perfecta
- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas o cubitos chicos. Esto ayuda a que se cocinen parejo y más rápido.
- Cortá la cebolla en pluma fina. Este corte le da una textura más suave al cocinarse.
- En una sartén con bastante aceite, cociná las papas a fuego medio. No deben dorarse demasiado, sino quedar tiernas. Sumá la cebolla a mitad de cocción.
- Retirá y escurrí bien el exceso de aceite. Este paso es clave para que la tortilla no quede pesada.
- Batí los huevos en un bowl con sal y pimienta, sin sobrebatir (solo integrar).
- Mezclá las papas y cebolla con el huevo y dejá reposar unos minutos para que absorba sabor.
- En una sartén antiadherente con un poco de aceite, volcá la mezcla y cociná a fuego bajo.
- Cuando esté firme abajo, dala vuelta con la ayuda de un plato y cociná del otro lado.
Tips para no fallar en la cocina
La tortilla de papa es simple, pero tiene su magia en los detalles. Probala sola, con ensalada o como parte de una picada.
Podés agregarle morrón, chorizo colorado o queso para variar. Si te gusta más jugosa, cocinala menos tiempo; si preferís firme, dejala un rato más en el fuego.