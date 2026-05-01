Bloomberg advierte que Milei "está poniendo a prueba los límites de lo que los votantes están dispuestos a tolerar"

El medio estadounidense Bloomberg publicó este viernes un análisis crítico sobre el actual rumbo del Gobierno de Javier Milei en el que advierte que el Presidente "está poniendo a prueba los límites de lo que los votantes están dispuestos a tolerar".

Además, hace hincapié en que el índice de aprobación del jefe de Estado "se encuentra en su nivel más bajo" desde que asumió y recalca que "sus campañas contra la corrupción y la inflación -los dos pilares fundamentales de su presidencia- están estancadas".

En este marco, el medio remarca que la inflación se aceleró en marzo tras nueve meses sin desaceleración y "los salarios no siguen el ritmo". Luego, la nota profundiza sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. "Esta semana, convirtió una comparecencia rutinaria ante el Congreso en un espectáculo mediático", cuestiona Bloomberg.

Menciona, asimismo, que "Adorni, quien una vez se jactó de que el gobierno despidió a un funcionario por comprar una cafetera, ofreció pocos detalles sobre un viaje pagado en efectivo a Aruba con su familia, una escapada en jet privado a un lujoso complejo turístico de playa en Uruguay y dos propiedades compradas mientras ganaba 2.500 dólares al mes".

Bloomberg criticó la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados.

El artículo, por otra parte, también menciona "el escándalo de Libra" y critica que "ante los nuevos y escabrosos detalles, las explicaciones del gobierno siguen siendo escasas".

En este marco, desde el medio subrayan que "las acusaciones resultan más acuciantes a medida que la economía muestra signos de debilidad". También enfatiza que "los argentinos consideran ahora la corrupción como su principal preocupación".

"El poder de Milei comienza a debilitarse"

Por último, Bloomberg recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contribuyó a la victoria de Milei en las elecciones de mitad de mandato con un rescate financiero de 20 mil millones de dólares, pues lo consideraba un referente de la derecha en Sudamérica".

"Sin embargo, Milei pronto podría ser solo uno más entre muchos, a medida que los conservadores ganan terreno en toda la región. Las elecciones de este año en Perú, Colombia y Brasil podrían consolidar ese giro a la derecha, justo cuando el poder de Milei comienza a debilitarse", finaliza.